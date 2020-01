Torcida do Botafogo toma as redes sociais pedindo patrocínio... da Honda!

Os alvinegros voltaram a ocupar o topo dos assuntos mais comentados com pedidos de patrocínio para duas empresas

A tentativa do Botafogo em contratar o japonês Keisuke Honda, atualmente com 33 anos, ainda prossegue. Entretanto, já catalisou o ânimo do torcedor alvinegro, que depois de ter colocado uma mensagem para o meia-atacante como um dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter, se encheu de confiança para mostrar sua força nas redes sociais.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Nesta quarta-feira (29), por exemplo, os alvinegros resolveram buscar uma ajuda financeira para os combalidos cofres do clube. Inspirados pelo nome de Keisuke, torcedores criaram a campanha #HondaPatrocinaOBotafogo. Evidente que a Honda em questão é a montadora de carros, não o jogador. Foi o assunto mais comentado nas redes sociais.

Mas não foi só a empresa de origem japonesa que esteve na mira dos botafoguenses. Os alvinegros também conseguiram subir a hashtag #SamsungPatrocinaOBotafogo, desta vez fazendo referência à empresa sul-coreana de tecnologia, como um dos dez assuntos mais comentados também do Twitter.

Confira, abaixo, alguma das mensagens mais curiosas pedindo um patrocinador para o .

ASSUNTO MAIS COMENTADO DO BRASIL! #HondaPatrocinaOBotafogo — Memes BFR (@botafogomemes) January 29, 2020

A torcida do Botafogo mostra a dirigentes que o clube e seu patrimônio são muito, mas MUITO mais fortes do que imaginam. E só uma pitada de passionalidade pra proporcionar isso.

Em menos de uma semana, mais uma liderança nos TTopics do país.#HondaPatrocinaOBotafogo — Daniel Braune (@brauneoficial) January 29, 2020

#SamsungPatrocinaOBotafogo também já se encontra nos tt's #HondaPatrocinaOBotafogo



Vem @SamsungBrasil



Vocês podem usar a parte aberta atrás do Setor Norte para colocar uma imensa placa de publicidade da Samsung.



Bom que nos ajuda na acústica rs pic.twitter.com/QzAkebJYnu — Botafogo Hinchas (@botafogohinchas) January 29, 2020