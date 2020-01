Honda no Botafogo? O que se sabe sobre o possível reforço alvinegro

Clube faz proposta pelo meia da seleção japonesa e o negócio pode sair

Konichiwa, Honda? É isso o que a torcida do Botafogo pode falar em breve. O clube carioca estaria interessado na chegada de Keisuke Honda, meia com extensa passagem pela seleção japonesa e pelo . Livre no mercado, o japonês estaria disposto a reduzir seus vencimentos para assinar com o clube carioca, segundo apuração da Rádio CBN.

Honda tem 33 anos e já rodou o planeta: começou jogando pelo seu país natal, foi para o CSKA Moscow, jogou na , teve boa passagem pelo Pachuca, do México, e estava no Vitesse, da . Assim, poderia chegar para substituir João Paulo, de saída para o .

O meia está parado desde que saiu do Vitesse, em dezembro, e quer voltar a atuar para não perder a vaga nas Olímpiadas, sendo um dos jogadores acima de 23 anos convocados pela seleção japonesa.

Segundo o Canal do TF, um dos jornalistas mais respeitados que cobrem o , a diretoria do clube preferiu Gabriel Cortez, reforço já anunciado, pelo equatoriano ser mais jovem, mas não descartou o nome de Honda. Jogador e clube se reuniram e o negócio pode sair a qualquer momento.

A diretoria do Botafogo já se animou com a possibilidade de trabalhar o nome de Honda no marketing do clube: a última postagem do jogador em sua conta no Instagram tem mais de 24 mil comentários, a maioria deles, de torcedores do .