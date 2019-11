Torcida do Barcelona se revolta com Dembele e Griezmann contra o Slavia

Com o Barça mais uma vez sem jogar bem, a torcida não perdoou as atuações de Dembelé e Griezmann contra o Slavia; veja as reações

O decepcionou sua torcida mais uma vez: pela Liga dos Campeões, não saiu do 0 a 0 com o Slavia Praha e apresentou um futebol pífio se comparado ao valor gasto pelo clube em seu elenco, fazendo feio mesmo com jogadores do mais alto quilate .

E pior: a torcida não perdoou atuações fracas de jogadores como Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé, já que ambos ainda não conseguiram se firmar no elenco barcelonistas. Com uma chance de ouro na partida contra o Slavia, os dois acabaram decepcionando. E a internet é muito rápida.

Não demorou muito pra já começar a aparecer os primeiros memes do jogo: teve comparação com Neymar, preterido pela diretoria do Barça ; teve uma "corneta" saudável à Messi, que ainda não conseguiu se integrar seu jogo ao de Griezmann e teve críticas gerais ao desempenho do time.

Confira alguns dos memes do Barça:

Griezmann = "Forever Alone"

mais excluído que o griezmann nesse primeiro tempo — messi depre (@leomessidepre) November 5, 2019

Teve internauta se comparando com a atuação de Griezmann no primeiro tempo, já que o francês não foi muito procurado pelos companheiros na primeira etapa.

O olhar de Messi

Esto es lo que ve Messi cuando mira donde está Griezmann pic.twitter.com/afeyIE2r93 — MESSIADICTA (@MDPilar6) November 5, 2019

"Isto é o que Messi vê quando tenta achar Griezmann". Aí já aparece uma pequena corneta a Messi, que ainda não parece muito feliz de contar com o francês no elenco.

Ah, mas que saudade...

🎶"Ê saudade, que bate no meu coração..."🎶 pic.twitter.com/wHXQgWNbkR — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) November 5, 2019

Você sente saudade de um alguém especial? Neste tweet, o perfil resolveu comparar os companheiros de Messi a alguns anos (Xavi e Iniesta) com os de agora (Griezmann e Dembélé). O resultado não parece muito positivo para os franceses.

...do Neymar

"Dembélé é melhor que o Neymar"



- Bartomeu



😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Bryan Isaac (@Bryan10FCB) November 5, 2019

Teve gente relembrando uma polêmica frase do presidente do Barça, falando que Dembélé seria melhor que Neymar...é...

E o óbvio é o óbvio

Barcelona fans when they see Antoine Griezmann playing on the left wing ... pic.twitter.com/lcb2mquqCa — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2019

É claro, não tem jogo do Barça em que Ernesto Valverde não é cornetado. Desta vez, o perfil da Espn americana mostrou a reação da torcida barcelonista quando vê "Antoine Griezmann atuando na ponta esquerda."