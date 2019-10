Messi sobre Neymar no Barcelona: "há pessoas no clube que não querem sua volta"

Lionel Messi é o principal portavoz do elenco do . Quando se pronuncia, o camisa 10 gosta de ser claro e direto. Desta vez, em entrevista à rádio argentina Metro 95.1, o capitão blaugrana falou sobre a possibilidade da volta de Neymar e os empecilhos para que isto ocorra.

Ainda que muitos sonhem com o retorno do MSN, o trio ofensivo formado pelo brasileiro somado com Messi e Luís Suárez, há gente dentro do Camp Nou que não se empolga com um acerto.

"É complicado trazê-lo. Primeiro porque é difícil que saia (do Paris St. Germain), segundo pelo modo como foi embora. Tem gente no clube e sócios que não querem que volte. Pelo lado esportivo, Ney é um dos melhores do mundo, mas a outra parte é compreensível", disse Messi.

O camisa 10 ainda foi questionado sobre a possibilidade de atuar como profissional na ou então assinar um contrato vitalício com o Barcelona.

"Fala-se sobre isso há tempo, assim como para Iniesta e outros. Não quero um contrato que me prenda, porque não sei como estarei. Não quero ficar se não estiver bem", explicou.