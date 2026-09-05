Torcedores ingleses cospem em holandês na Premier League: "Fora com ele!"

Kjell Scherpen vem sendo duramente criticado na Inglaterra após a derrota por 2 a 0 do Ipswich Town para o Liverpool. O goleiro de 26 anos não passou ileso nos dois gols de Alexander Isak e vem sendo bastante atacado tanto pela BBC quanto por torcedores do time recém-promovido.

A BBC deu nota 4 a Scherpen e está entre os seus avaliadores mais rigorosos. A emissora britânica é especialmente crítica em relação à sua atuação no gol de abertura, embora também observe que o arqueiro de 26 anos se recuperou um pouco mais tarde com algumas boas defesas.

O perfil de torcedores Tractor Boys Talk também não poupa Scherpen e lhe dá nota 4,5. “Ele fez algumas defesas razoáveis, mas nos dois gols o trabalho do goleiro foi muito fraco”, diz a avaliação, que critica sobretudo sua tentativa hesitante no 0 a 1 e seu posicionamento no segundo gol.

No gol de abertura, tudo deu errado logo após poucos minutos. Cody Gakpo acionou Isak após uma grande jogada, e o sueco finalizou forte; Scherpen ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar que o chute entrasse e viu o Liverpool abrir o placar.

Pouco depois, Scherpen voltou a parecer infeliz no lance. Gakpo lançou Isak com a parte de fora do pé, e o atacante driblou seu marcador antes de tocar a bola por baixo do holandês, que havia saído muito da meta: em menos de dez minutos, o Ipswich já perdia por 2 a 0.

No X, as críticas então se intensificaram. Um torcedor escreve: “Eu defendi Scherpen quando todo mundo duvidava dele, mas ontem foi horrível. Acho que não vai demorar para Walton estar debaixo das traves.” Outro fã foi ainda mais duro: “Scherpen acordou hoje e escolheu a inutilidade.”

Sua atuação nos gols também é dissecada pelos torcedores. “Essa bola não pode entrar. Não é fácil ir rapidamente ao chão quando se tem 2,06 metros, mas Scherpen já estava nela”, diz um comentário, enquanto outro torcedor do Ipswich afirma: “Ele cometeu dois grandes erros, ambos porque não desceu rápido o suficiente. Com a altura dele, isso continua sendo uma preocupação.”

O Tractor Boys Talk vai além e considera que o reserva Christian Walton deve receber uma chance debaixo das traves no próximo jogo. Walton ainda era o goleiro titular do Ipswich na temporada passada. “Fora, Scherpen”, diz o texto.

Ainda assim, nem todo mundo está disposto a descartar Scherpen imediatamente. O goleiro evitou, antes do intervalo, que o Liverpool ampliasse ainda mais com defesas em tentativas de Dominik Szoboszlai, e um torcedor pede paciência: “Ele não jogou muito bem, mas precisamos continuar apoiando-o. Ele também fez boas defesas.”