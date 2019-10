Torcedores do São Paulo protestam em frente a casa de Leco

Fãs do Tricolor decidem ir se manifestar onde mora o presidente do clube

Às vésperas do reencontro entre a torcida do São Paulo e o seu maior ídolo, Rogério Ceni, pela 23ª rodada do Brasileirão, neste sábado, às 17h (de Brasília), os torcedores da equipe paulista decidiram ir protestar na frente da casa daquele que certamente não consta na lista dos grandes nomes da história Tricolor: Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, atual presidente do , muito criticado pela torcida.

No protesto realizado por uma torcida organizada, membros entoaram gritos como: “se o São Paulo não ganhar, olê olê olá, o p** vai quebrar!”, além de xingamentos ao atual mandatário do clube. Ironicamente, a manifestação se deu logo antes do reencontro entre Leco e Ceni, brigados desde a polêmica saída do ex-goleiro do comando do São Paulo, em 2017.

A existência de críticas da torcida são-paulina a Leco não é um fato novo lá pras bandas do Morumbi. Desde a eleição do atual presidente, o clube paulista tem média de três técnicos por ano. Além da instabilidade institucional, críticas também são feitas a gestão de atletas da base, muitas vezes vendidos antes de chegarem ao seu potencial no profissional do clube, e pela manutenção de Raí como diretor de futebol da equipe, já que as políticas de contratação do ídolo são muito questionadas.

Além disso, é consenso na torcida do São Paulo que Leco só aparece nas horas boas, como nas contratações de Daniel Alves e Juanfran. Após a fraca sequência, nos últimos jogos, que levou Cuca a pedir demissão, o presidente do clube não apareceu para falar com a imprensa em nenhum momento. O mandato de Leco se encerra, caso termine sem renúncia, em dezembro de 2020. Possíveis candidatos no próximo pleito incluem nomes como Júlio Casares e Marco Aurélio Cunha.