Torcedores do Flamengo pedem semifinal gratuita na FlaTV e reclamam de plataforma

Rubro-Negros têm dificuldades no acesso ao site para assistir o jogo e fazem campanha nas redes sociais

A poucas horas antes da semifinal da entre e Volta Redonda, a torcida Rubro-Negra resolveu fazer um apelo, pelas redes sociais, para que o clube volte atrás na decisão e disponibilize, de forma gratuita, a transmissão do jogo.

Inicialmente, o Flamengo anunciou uma parceria com a plataforma MyCujoo para que os torcedores possam acompanhar. No entanto, para ter acesso à transmissão, será cobrado R$ 10 para não sócios acompanharem a exibição do duelo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais times

Posteriormente, o Rubro-Negro anunciou que a FlaTV irá disponibilizar, de forma gratuita, a transmissão somente em áudio da partida nos perfis oficiais do Flamengo no YouTube, Facebook e Twitter.

No entanto, desde as primeiras horas deste domingo, a torcida do Flamengo se movimenta nas redes sociais, relatando dificuldade em realizar o registro na plataforma e, consequentemente, pedindo para que o clube volte atrás e transmita a partida pela FlaTV.

Mais artigos abaixo

Não recebi o email com senha do sócio torcedor !!! — Leonardo (@LekoSantos) July 5, 2020

O tal email com as instruções eu não recebi até agora, mas blz. — Renan Nêmesis 🔴⚫ (@NemesisRenan) July 5, 2020

@MyCujoo @simpraisa @PaparazzoRN mais de 20 minutos parado nessa tela (já tentei outros navegadores, atualizei página e etc), com quanto tempo de espera eu fico autorizado a assistir o jogo em algum site piratão? pic.twitter.com/FxljXthGkU — Adriano (@adrianoiglesias) July 5, 2020

Alô @Flamengo se liga na dica se não vai ficar feio demais... então LIBERA NA FLA TV #liberanaFlaTV #Flamengo #CRF #nacaorubronegra — Papafox Rubronegro 81 ⚫🔴⚫🔴 (@81Papafox) July 5, 2020

Alô @Flamengo se liga na dica se não vai ficar feio demais... então LIBERA NA FLA TV #liberanaFlaTV #Flamengo #CRF #nacaorubronegra até agora não recebi nada muitos torcedores estão reclamando que não receberam o e-mail @Deco_SRN — victor hugo (@flamengo1089) July 5, 2020

Até o momento, o Flamengo não anunciou se fará alguma alteração em relação à transmissão.

Flamengo e Volta Redonda entram em campo neste domingo (5), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Taça Rio. A equipe de Jorge Jesus possui a vantagem do empate para avançar, após ser o primeiro colocado no Grupo A.