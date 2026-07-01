Torcedor: O segredo dos gols de Gyokeres é a cerveja - “é por isso que ele é tão forte”

Quatro torcedores o chamaram de incrível, uma fera e uma lenda. O quinto tinha uma teoria completamente diferente, e a GOAL teve que pedir que ele a repetisse.

O GOAL fez uma pergunta simples a um grupo de torcedores de futebol: descrevam Viktor Gyökeres em uma palavra. As quatro primeiras respostas foram exatamente o que se esperaria de um atacante que levou o Arsenal ao título da Premier League em sua temporada de estreia. A quinta resposta, porém, não foi.

“Incrível”, “Fera”, “Lenda” – O que se diz por aí

Uma a uma, as reações ao nome de Gyökeres foram entusiásticas.

“Incrível”, disse o primeiro torcedor, sem hesitar.

“Fera”, sugeriu o segundo.

Um terceiro nem precisou de uma palavra para se expressar. “Ele já é uma lenda”, disse ele.

“Preciso” foi o veredicto de um quarto torcedor — uma palavra que acompanha o sueco desde sua chegada ao Arsenal e que o próprio Mikel Arteta já usou para descrever seu camisa 14.

A quinta resposta: “Cerveja”

Então veio uma resposta inesperada.

“Cerveja”, disse o quinto torcedor sem rodeios.

Achando que tivesse ouvido mal, o repórter do GOAL pediu que ele esclarecesse. “Cerveja?”

“Cerveja”, confirmou o torcedor. “É o segredo dele. Ele bebe muita cerveja e é por isso que fica tão forte.”

Não houve piada, nem sorriso malicioso — apenas a convicção total de que o artilheiro mais preciso do Arsenal deve sua força física a algo que se encontra na torneira, e não na academia.

Seja qual for o segredo real, os números dão muito mais crédito ao grupo que o considera uma “lenda” e uma “fera” do que à teoria da cerveja. Gyökeres chegou ao Arsenal vindo do Sporting CP no verão passado sob grande pressão para mostrar resultados, e ele atendeu às expectativas: um título de estreia na Premier League com os Gunners, uma fase da temporada em que esteve entre os jogadores em melhor forma da divisão e um total de gols na temporada que o colocou entre os melhores atacantes das cinco principais ligas da Europa. Ele manteve essa forma na Copa do Mundo de 2026 com a Suécia, antes que a campanha do time fosse encerrada contra a França nas oitavas de final.

Nada disso, é claro, explica a cerveja.