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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Torcedor holandês: A Inglaterra não está no mesmo nível da Alemanha, da França ou da Espanha

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Inglaterra
Copa do Mundo
Países Baixos

Sem rodeios. Esse torcedor holandês explicou exatamente como os rivais realmente veem a Inglaterra, e não é o que a maioria dos torcedores ingleses quer ouvir.

Um torcedor holandês entrevistado pela GOAL do lado de fora do estádio não mediu palavras quando questionado sobre a reputação da Inglaterra no cenário internacional — classificando os Três Leões como a seleção mais superestimada do futebol e revelando que a Holanda simplesmente não teme a Inglaterra da mesma forma que teme a Alemanha, a França ou a Espanha.

“Eles não são tão bons assim”

Em conversa com um repórter do GOAL, o torcedor não mediu palavras.

“Bem, a Inglaterra é, de longe, sempre a seleção mais superestimada”, disse ele. “Por quê? Eles não são tão bons assim.”

É o tipo de avaliação direta que vai irritar os torcedores ingleses, especialmente porque os Três Leões costumam figurar entre os favoritos em todos os grandes torneios. Mas, para esse torcedor, reputação e resultados são duas coisas bem diferentes.

Sem fator medo

@goalfanzone

'England are the most overrated team at the World Cup' 😤 #football #england #worldcup #fifaworldcup

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O que mais se destacou não foi apenas a desconsideração da qualidade da Inglaterra — foi a comparação com a forma como os holandeses realmente se sentem ao enfrentar os verdadeiros pesos pesados do continente.

“Os holandeses nunca se preocuparam em jogar contra a Inglaterra, da mesma forma que nós nos preocupamos em jogar contra a Alemanha, a França ou a Espanha”, explicou ele.

Quando pediram que ele fosse mais específico, ele recorreu a uma sensação física que todo torcedor de futebol reconhece.

“Sabe aquela sensação de nó no estômago? Não sentimos isso contra a Inglaterra.”

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