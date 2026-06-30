Torcedor holandês: A Inglaterra não está no mesmo nível da Alemanha, da França ou da Espanha

Um torcedor holandês entrevistado pela GOAL do lado de fora do estádio não mediu palavras quando questionado sobre a reputação da Inglaterra no cenário internacional — classificando os Três Leões como a seleção mais superestimada do futebol e revelando que a Holanda simplesmente não teme a Inglaterra da mesma forma que teme a Alemanha, a França ou a Espanha.

“Eles não são tão bons assim”

Em conversa com um repórter do GOAL, o torcedor não mediu palavras.

“Bem, a Inglaterra é, de longe, sempre a seleção mais superestimada”, disse ele. “Por quê? Eles não são tão bons assim.”

É o tipo de avaliação direta que vai irritar os torcedores ingleses, especialmente porque os Três Leões costumam figurar entre os favoritos em todos os grandes torneios. Mas, para esse torcedor, reputação e resultados são duas coisas bem diferentes.

Sem fator medo

O que mais se destacou não foi apenas a desconsideração da qualidade da Inglaterra — foi a comparação com a forma como os holandeses realmente se sentem ao enfrentar os verdadeiros pesos pesados do continente.

“Os holandeses nunca se preocuparam em jogar contra a Inglaterra, da mesma forma que nós nos preocupamos em jogar contra a Alemanha, a França ou a Espanha”, explicou ele.

Quando pediram que ele fosse mais específico, ele recorreu a uma sensação física que todo torcedor de futebol reconhece.

“Sabe aquela sensação de nó no estômago? Não sentimos isso contra a Inglaterra.”