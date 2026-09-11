O Comitê de Árbitros Profissionais revelou hoje a designação do árbitro Víctor García Verdura para comandar o aguardado confronto no estádio Santiago Bernabéu, em uma decisão que vem poucos dias após a tempestade arbitral que perseguiu a partida da equipe merengue na última rodada.

García Verdura, residente em Barcelona, pertence à geração de árbitros em forte ascensão na Espanha, e o jornal "Mundo Deportivo" já havia confirmado que ele obterá o distintivo internacional a partir do dia 1º de janeiro de 2027, coroando uma notável trajetória ascendente.

A partida de amanhã será a terceira do árbitro catalão no Campeonato Espanhol nesta temporada, e a quinta em sua carreira como árbitro principal em jogos do Real Madrid na La Liga.

O histórico de García Verdura com o Real Madrid carrega memórias variadas, já que comandou a equipe merengue em três vitórias contra apenas uma derrota. O paradoxo é que essa única derrota veio no último confronto que apitou para o Real, e foi em uma surpresa estrondosa na Copa do Rei da temporada passada, quando o Real Madrid caiu por 3 a 2 diante do Albacete no estádio Carlos Belmonte, nas oitavas de final.

Por outro lado, o árbitro possui ampla experiência com o visitante Rayo Vallecano, tendo apitado oito partidas anteriores da equipe, o que faz do Rayo o sexto time que mais dirigiu em sua história. O histórico do Rayo com ele inclui três vitórias, quatro empates e uma única derrota, que foi em seu reduto "Vallecas" diante do Villarreal na temporada 2024-2025.

A última vez em que García Verdura apareceu em uma partida do Rayo Vallecano foi na 26ª rodada da temporada passada, quando apitou o empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao no estádio de Vallecas.

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E para garantir os mais altos níveis de precisão, o árbitro canário Juan Luis Pulido Santana assumirá a tarefa de comandar a sala do árbitro assistente de vídeo VAR em uma partida que se espera estar sob a lupa das torcidas e da imprensa.