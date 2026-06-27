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Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Torcedor congolês “Lumumba” é impedido de assistir à partida decisiva contra o Uzbequistão

RD Congo x Uzbequistão
RD Congo
Uzbequistão
Copa do Mundo
Congo - Kinshasa
Uzbequistão
EUA

Mboladenga foi muito elogiado na CAN

A seleção da República Democrática do Congo não contará com o apoio de seu torcedor mais famoso, Michel Koka Mboladenga, durante o confronto decisivo contra o Uzbequistão, marcado para a manhã de amanhã, domingo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, depois que ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos por não ter obtido o visto de entrada.

Mpoladenga havia chamado grande atenção durante a fase final da Copa Africana das Nações, realizada no Marrocos no início deste ano, onde se destacou por sua presença marcante nas arquibancadas.

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Mpoladenga chamou a atenção de maneira única nas arquibancadas, permanecendo imóvel durante todas as partidas da República Democrática do Congo, em homenagem ao primeiro primeiro-ministro de seu país, Patrice Lumumba, uma figura muito respeitada na nação.

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Mpoladenga tem uma semelhança impressionante com o líder Lumumba e usa ternos coloridos com as cores da bandeira de seu país. Mas, após torcer pela seleção da República Democrática do Congo em sua última partida no México, o famoso torcedor não estará em Atlanta para assistir ao jogo contra o Uzbequistão.

Kapinga Evette Ngandu, embaixadora da República Democrática do Congo em Washington, disse à agência “Reuters” que espera que ele consiga o visto, caso a República Democrática do Congo se classifique para as fases eliminatórias. Ela acrescentou neste sábado: “Espero que ele traga seu jeito especial de torcer pela equipe”.

Mpoladenga esteve presente nas arquibancadas durante a derrota para a Colômbia (1 a 0), em Valle de las Piedras, no México, na última terça-feira, após sua chegada atrasada à Copa do Mundo devido às restrições impostas aos viajantes da República Democrática do Congo, em consequência do surto do vírus Ebola no país.

A seleção africana precisará vencer o Uzbequistão para manter suas chances de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, já que atualmente ocupa o terceiro lugar no Grupo 11, com um ponto conquistado no empate com a Portugal (1 a 1).

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