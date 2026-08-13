O estádio Santiago Bernabéu passa por uma nova transformação, e com ela chega um dos detalhes mais aguardados com ansiedade pelos torcedores do Real Madrid: o nome comercial do estádio na fachada da "Castellana", ao lado do escudo do clube.

Segundo o jornal "Marca", essa estrutura será iluminada por trás para melhorar a visibilidade após o pôr do sol, o que permitirá enfim enxergar com clareza a identidade do estádio pelo lado de fora, como acontecia antigamente.

O jornal acrescentou que a ideia não é nova: no verão passado, o clube realizou testes com a letra "B" do nome do estádio Bernabéu (o nome que será exibido) para definir o tamanho e a fonte ideais, analisando sua aparência a partir de fora e de diferentes ângulos.

Os trabalhos foram retomados há uma semana, quando começou a construção e os operários passaram a instalar a estrutura. Não havia sido possível iniciar antes por causa das obras dos portões inferiores no mesmo lado, já que as normas não permitem o trabalho simultâneo na mesma área em alturas diferentes.

Na parte interna, foram realizados testes com um painel de LED na segunda arquibancada, cuja instalação começou no fim da temporada passada, e a expectativa é de que esteja pronto para o jogo de abertura do Campeonato no estádio Santiago Bernabéu. O estádio, que passa por um desenvolvimento contínuo desde a sua reinauguração, segue aprimorando os detalhes que reforçam a sua posição como um estádio de referência.

Mas a maior surpresa que esta etapa pode trazer, segundo o jornal espanhol, está na rua, onde o clube estuda instalar uma estrutura metálica — em harmonia com a fachada do estádio — com o nome do estádio e o escudo do Real Madrid na Praça Sagrados Corações, a pequena praça que abriga o mercado do Bernabéu.

O motivo é que essa área é a mais frequentada pelos torcedores para tirar fotos, de modo que essa adição a tornará um destino ainda mais atraente para as grandes multidões que afluem ao estádio diariamente.