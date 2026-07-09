Toque com a mão antes do gol... O primeiro gol da França foi irregular?

O primeiro gol marcado por Kylian Mbappé, capitão da França, contra o Marrocos durante o confronto entre as duas seleções nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou polêmica arbitral, devido a um toque de mão em Adrien Rabiot no início da jogada que resultou no gol de abertura da seleção francesa.

A conta “Archivo Far”, especializada na análise de situações de arbitragem, esclareceu a polêmica sobre a jogada, confirmando que o gol foi válido e que não houve infração que justificasse a intervenção do VAR.

A conta levantou, na plataforma “X”, a seguinte questão: “A mão que antecedeu o gol de Mbappé era passível de revisão por meio do VAR?”

E respondeu de forma categórica: “Não”.

E explicou que Rabiot tocou a bola com a mão depois que ela ricocheteou primeiro em seu pé, considerando que o toque foi involuntário.

A conta acrescentou que as regras do jogo determinam que tais situações não estão sujeitas à revisão por VAR, desde que o toque tenha sido acidental e o jogador que tocou a bola com a mão não tenha sido o mesmo que marcou o gol.

Com base nisso, o “Archivo VAR” confirmou que o gol de Kylian Mbappé contra o Marrocos foi válido, e que a decisão do árbitro de validá-lo está em conformidade com o protocolo do VAR e as regras da Federação Internacional de Futebol.

A seleção francesa garantiu sua classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 após derrotar a seleção marroquina por 2 a 0, na partida que os colocou frente a frente nas quartas de final, repetindo assim a superioridade dos “Galo” sobre os “Leões do Atlante” nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, em um confronto que contou com um desempenho notável de Yassine Bono, apesar de ter sofrido dois gols, depois de defender um pênalti cobrado por Kylian Mbappé.

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