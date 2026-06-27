Tony solta a bomba: Tuchel me deixou impotente diante do meu filho!

Ivan Tony, atacante da seleção da Inglaterra e do Al-Ahli da Arábia Saudita, fez declarações polêmicas, nas quais falou sobre sua ausência com os “Três Leões” na Copa do Mundo de 2026, afirmando que seu filho sempre lhe pergunta por que ele não está participando.

Tony integrou a lista da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026, após uma temporada excepcional com o Al-Ahli, mas ainda não teve a chance de jogar, já que o técnico alemão Thomas Tuchel tem apostado no experiente atacante Harry Kane.

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Tony disse em declarações divulgadas pelo jornal britânico “Mirror”: “Meu filho me pergunta por que eu viajei toda essa distância da Arábia Saudita até os Estados Unidos e não jogo. Essa pergunta me deixou sem palavras, porque não tenho controle sobre a escalação, algo que cabe ao técnico”.

E acrescentou, rindo: “Eu disse a ele: ‘Filho, seu pai está esperando a oportunidade. Ele vem aos jogos e aos treinos para assistir aos meus companheiros’. Quando ele veio me abraçar, afastou-se de repente e me perguntou: ‘Onde estão Rice e Saka?’”.

Tony é considerado um dos principais atacantes ingleses da última temporada, tendo ficado em segundo lugar na artilharia da Liga Roshen, com 32 gols, e levado o Al-Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia pela segunda vez consecutiva, além do título do Supercampeonato Nacional.



