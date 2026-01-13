Tombense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Mineiro 2026

Tombense e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do 39º título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro iniciou sua trajetória no Estadual com derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre. Após o revés na estreia, a Raposa tenta se recuperar na competição. A partida marcou a estreia de Tite no comando do Cruzeiro, que optou por escalar uma equipe mista. O volante Gerson, apresentado oficialmente nesta terça-feira (13), ainda não está à disposição.

Do outro lado, o Tombense começou o Campeonato Mineiro com um empate sem gols diante do Uberlândia. Com o resultado, a equipe ocupa a lanterna do Grupo B, somando apenas um ponto. Além do Tombense, a chave é composta por América-MG, Pouso Alegre e Betim.

Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes (Nicolas Pontes), Jonathan Jesus, João Marcelo e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Ryan Guilherme e Japa; Rayan Lelis, Kaique Kenji e Rodriguinho.

Tombense: Douglas; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho e Paulo Henrique; Wanderson (Dyego), João Vitor (Diego Leandro) e Pedro Oliveira; Jefferson, Ronald e Júlio César.

Desfalques

Cruzeiro

Villalba, Matheus Henrique e Cauan Baptistella estão lesionados.

Tombense

Matheus Aurélio foi expulso na primeira e cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Parque do Sabiá - Uberlândia, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

