Tom Cruise gera polêmica na final da Copa do Mundo: o que ele disse? ... Que surpresa!

O discurso entusiasmado proferido pelo astro de Hollywood Tom Cruise pouco antes do início da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina gerou reações contraditórias entre os torcedores do torneio, que variaram entre o espanto com sua presença e o apreço pelo uso do termo correto para o esporte.

Cruze, de 64 anos, falou do meio do campo do “MetLife Stadium” sobre a união do mundo, dizendo: “Há mais de 30 dias, 48 países embarcaram em uma jornada que atravessou oceanos, ultrapassou fronteiras e entrelaçou culturas, mostrando-nos, juntos, por que esse esporte pertence ao mundo inteiro”.

No entanto, os torcedores que acompanharam o evento apenas pelo futebol não aceitaram essa intervenção artística; um deles criticou nas redes sociais: “O discurso de Tom Cruise foi ridículo”, enquanto outro questionou: “Por que Tom Cruise faz um discurso antes da final da Copa do Mundo? Chega!”, enquanto um terceiro protestou: “O que isso tem a ver com futebol?”.

No entanto, o astro de “Missão Impossível” acertou em um ponto que foi amplamente elogiado pelos torcedores não americanos: ao chamar o esporte pelo nome correto, “futebol” (football), em vez do termo americano comum “soccer”.

Essa escolha linguística gerou uma onda de elogios nas redes sociais, onde um seguidor escreveu: “Ele chamou a Copa do Mundo de futebol e não de ‘soccer’, que surpresa!”, enquanto outro comentou: “Pelo menos ele chamou de futebol e não de ‘soccer’”, e um terceiro disse: “Ele chamou de futebol e não de ‘soccer’, que todos entendam isso”.

Alguns seguidores consideraram que o uso do termo internacional por Cruz põe fim à longa polêmica sobre a denominação correta do esporte, com um deles comentando: “Acabou, a polêmica foi finalmente resolvida”.

A presença de estrelas de Hollywood em grandes eventos esportivos faz parte da tradição americana de sediar eventos mundiais; no entanto, a aceitação dessas práticas pelo público esportivo continua sendo motivo de controvérsia, especialmente entre os fãs de futebol que preferem se concentrar no conteúdo puramente esportivo.