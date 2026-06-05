Todas as Copas do Mundo da história: de 1930 a 2026

Desde 1930, a Copa do Mundo reúne milhões de torcedores a cada quatro anos diante das telas de TV, nos estádios, nos bares e em qualquer lugar onde possam assistir aos jogos do torneio.

O entusiasmo não se limita ao país anfitrião: em todos os países participantes, os torcedores se reúnem diante de telões em locais emblemáticos para mergulhar na atmosfera do torneio.

Neste artigo, a GOAL lista todas as cidades-sede da Copa do Mundo, de 1930 a 2026.

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COPA DO MUNDO DE 1930 - URUGUAI

Em 1930, o torneio inaugural aconteceu no Uruguai, onde os anfitriões se tornaram os primeiros campeões mundiais após vencerem a Argentina por 4 a 2 na final no Estádio Centenário, em Montevidéu.

COPA DO MUNDO DE 1934 - ITÁLIA

A Itália seguiu o exemplo do Uruguai ao vencer em casa, levantando o troféu pela segunda vez na história. A Nazionale venceu a Tchecoslováquia por 2 a 1 com o gol da vitória de Angelo Schiavio na prorrogação.

COPA DO MUNDO DE 1938 - FRANÇA

A Azzurri conseguiu manter o troféu quatro anos depois na França, derrotando a Hungria por 4 a 2 na final e tornando-se a primeira nação a conquistar duas Copas do Mundo.

COPAS DO MUNDO DE 1942 E 1946 – NÃO REALIZADAS

A Segunda Guerra Mundial fez com que os torneios programados para 1942 e 1946 não fossem realizados.

COPA DO MUNDO DE 1950 – BRASIL

O anfitrião Brasil sofreu uma das maiores zebras da história quando o Uruguai conquistou seu segundo título com uma vitória por 2 a 1 na final no Maracanã, um choque ainda conhecido como o “Maracanazo”.

COPA DO MUNDO DE 1954 – SUÍÇA

A Alemanha conquistou seu primeiro título em solo suíço ao reverter uma desvantagem de 2 a 0 contra a Hungria de Ferenc Puskás e vencer por 3 a 2.

COPA DO MUNDO DE 1958 – SUÉCIA

Em 1958, na Suécia, o Brasil — a nação com mais títulos da Copa do Mundo da história — conquistou sua primeira coroa. A Canarinha derrotou os anfitriões com uma goleada de 5 a 2.

COPA DO MUNDO DE 1962 - CHILE

Quatro anos depois, no Chile, o Brasil conquistou sua segunda estrela de campeão ao derrotar a Tchecoslováquia na final, enquanto a Tchecoslováquia teve que se contentar com mais um vice-campeonato, somando-se ao vice-campeonato de 1934.

COPA DO MUNDO DE 1966 – INGLATERRA

A Inglaterra passou a integrar o seleto grupo de nações que levantaram o troféu em casa, quando os Três Leões venceram a Alemanha por 4 a 2 na prorrogação no Estádio de Wembley.

COPA DO MUNDO DE 1970 – MÉXICO

Em 1970, em solo mexicano, o Brasil sagrou-se campeão mais uma vez, conquistando seu terceiro título da Copa do Mundo em quatro edições. No Estádio Azteca, a Canarinha goleou a Itália por 4 a 1 na final. Aquela seleção de 1970 ainda é amplamente considerada uma das melhores equipes da história.

COPA DO MUNDO DE 1974 – ALEMANHA

A anfitriã Alemanha Ocidental conquistou seu segundo título ao vencer a Holanda de Johan Cruyff por 2 a 1 no Estádio Olímpico de Munique.

COPA DO MUNDO DE 1978 - ARGENTINA

Quatro anos depois, a Argentina seguiu o exemplo da Alemanha: levantou o troféu em casa e deixou a Holanda de mãos vazias novamente na final (3 a 1). O Estádio Monumental, do River Plate, estava tomado pelas cores da Albiceleste.

COPA DO MUNDO DE 1982 - ESPANHA

Em 1982, a Espanha sediou o torneio em que a Itália conquistou o troféu pela terceira vez. A Nazionale derrotou a Alemanha por 3 a 1 na final no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

COPA DO MUNDO DE 1986 - MÉXICO

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O México sediou o torneio que pertenceu a Diego Armando Maradona e sua Argentina, que conquistou o título ao vencer a Alemanha por 3 a 2 em uma final emocionante. Embora o camisa 10 não tenha marcado na decisão, seu desempenho geral — especialmente os dois gols contra a Inglaterra, incluindo um dos maiores gols da história — foi sensacional.

COPA DO MUNDO DE 1990 - ITÁLIA

Quatro anos depois, a Alemanha se vingou da Argentina em uma repetição da final, vencendo por 1 a 0 graças ao único gol de Andreas Brehme no Estádio Olímpico de Roma e conquistando seu terceiro título mundial.

COPA DO MUNDO DE 1994 - ESTADOS UNIDOS

Os Estados Unidos sediaram sua primeira Copa do Mundo, ajudando a estabelecer as bases para que o “soccer” ganhasse espaço entre os torcedores americanos. O Brasil foi coroado campeão mundial pela quarta vez após derrotar a Itália nos pênaltis, enquanto o chute perdido de Roberto Baggio marcou outro momento decisivo na história da Copa do Mundo.

COPA DO MUNDO DE 1998 - FRANÇA

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A França de Zinedine Zidane conquistou seu primeiro título em casa com uma campanha dominante, culminando na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na final no Stade de France.

COPA DO MUNDO DE 2002 - COREIA DO SUL E JAPÃO

Organizada em conjunto, marcou a primeira Copa do Mundo em solo asiático. O Brasil conquistou seu quinto título, ampliando o recorde, ao derrotar a Alemanha por 2 a 0 na final — a nação com mais participações na partida decisiva. Ronaldo, que havia sofrido na final de 1998, se redimiu com dois gols no Estádio de Yokohama.

COPA DO MUNDO DE 2006 – ALEMANHA

Quatro anos depois, a Alemanha sediou um torneio marcado por dois momentos: o triunfo da Itália e a despedida de Zinédine Zidane da seleção, após ter sido expulso na final por dar uma cabeçada em Marco Materazzi. A Nazionale levantou o troféu pela quarta vez, derrotando os Bleus nos pênaltis.

COPA DO MUNDO DE 2010 – ÁFRICA DO SUL

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A África do Sul viu o futebol total da Espanha atingir seu apogeu quando aLa Roja conquistou seu primeiro título, arrasando com todos os adversários com seu “tiki-taka”. Uma exibição deslumbrante de passes culminou no gol da vitória de Andrés Iniesta na prorrogação contra a Holanda na final no Soccer City, em Joanesburgo.

COPA DO MUNDO DE 2014 - BRASIL

A Die Mannschaft voltou à final e conquistou seu quarto título no Maracanã ao derrotar a Argentina mais uma vez, desta vez com o gol da vitória de Mario Götze na prorrogação. Lionel Messi, discreto naquela noite, viu sua chance de levantar o troféu escapar.

COPA DO MUNDO DE 2018 - RÚSSIA

A França conquistou seu segundo título ao derrotar a Croácia por 4 a 2 na final. Les Bleus foram sólidos do início ao fim, com Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé em grande destaque. Vinte anos após o triunfo em casa em 1998, os franceses comemoravam novamente.

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COPA DO MUNDO DE 2022 - CATAR

Será a primeira Copa do Mundo realizada no outono do hemisfério norte. O torneio começa em 20 de novembro e termina com a final em 18 de dezembro. Veja todos os detalhes aqui!

COPA DO MUNDO DE 2026 – MÉXICO, ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Pela primeira vez, três nações sediarão o evento em conjunto, e 48 seleções disputarão o torneio pelo continente americano, tornando-o um torneio histórico.