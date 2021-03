Titulares do Flamengo retornam com meninos em alta: como Ceni pode se aproveitar disso?

Time bicampeão brasileiro volta a campo após boas partidas dos jovens e sem grandes reforços; confira pontos para ficar de olho a partir desta quarta

Os principais jogadores do Flamengo estreiam na temporada 2021 nesta quarta-feira (31), contra o Bangu, em Volta Redonda. Será a volta dos titulares no título brasileiro de 2020 após boas exibições dos meninos da base, que atuaram nas primeiras seis rodadas do Campeonato Carioca e garantiram a liderança do torneio para o Rubro-negro.

Com os retornos de Gabigol, o único dos principais atletas que já atuou na temporada, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia, é natural que muitos garotos percam o espaço que receberam nos primeiros jogos. Um exemplo disso é que apenas os volantes João Gomes e Hugo Moura e o atacante Rodrigo Muniz foram relacionados para o jogo contra o Bangu.

Rogério Ceni, então, deve ter um dilema pela frente: como mesclar a experiência e entrosamento de seu time ideal com a ascensão de meninos da base que já mostraram que podem ser úteis ao treinador na caminhada de 2021?

O garoto de maior destaque talvez tenha sido o atacante Rodrigo Muniz, de 19 anos. Prestigiado por Ceni, que pediu o retorno do jogador que estava emprestado ao Coritiba, Muniz anotou cinco gols em seis partidas. Segundo apurações da Goal, o treinador rubro-negro entende que o jovem tem características diferentes das de Gabigol e Pedro e poderia atuar ao lado de um desses atacantes sem maiores problemas.

Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo | Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Hugo Moura foi outro pedido de Ceni para compor o elenco do Flamengo. Versátil e com caracterísitcas parecidas com as de Gerson, pode atuar em diversas posições do meio-campo, e se destacou com boas finalizações de fora da área nos minutos que teve em campo no início do Carioca.

Outro jogador de meio-campo, que já vinha se destacando na reta final da temporada 2020, é João Gomes e, possivelmente, é quem mais ganhe oportunidades na sequência do trabalho de Ceni. Embora Diego tenha ganhado a condição de titular, o camisa 10 já tem 36 anos e a parte física pode pesar em algum momento para ele. Caso o treinador mantenha Willian Arão como zagueiro, Gomes tem grandes chances de ter bons minutos com o time principal.

João Gomes, meia do Flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na defesa, Bruno Viana mostrou boas qualidades também quando atuou neste início de Carioca. Com a volta dos titulares, Viana, única contratação até o momento para 2021, é mais uma opção para Ceni, que deve manter a formação com Rodrigo Caio e Arão, mas é um jogador que também pode ter minutos importantes nos próximos jogos. Matheuzinho, lateral-esquerdo, também agrada ao treinador e pode ser opção caso Filipe Luís não possa jogar.

Por fim, a posição de goleiro titular do time de Rogério Ceni ainda não 100% garantida para Diego Alves. Embora seja ele quem deva começar como titular a partida contra o Bangu, Hugo Souza já fez grandes exibições debaixo da meta rubro-negra e tem a confiança do treinador para assumir o posto quando necessário.

Neste primeiro jogo com os titulares, o Flamengo deve ter: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrasaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Todos os lances da partida desta quarta-feira (31), às 21h (de Brasília), você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal.