Rogério Ceni aprova e deve manter Arão na zaga do Flamengo

Treinador volta a comandar a equipe do banco de reservas contra o Bangu, nesta quarta

Depois de seis jogos comandando o Flamengo no Campeonato Carioca, o técnico Mauricio Souza voltará para a base e Rogério Ceni assumirá novamente a equipe. Com o comandante campeão brasileiro, os principais jogadores também retornarão e vão integrar o elenco no restante do torneio. Nesta quarta-feira (31), o Rubro-Negro encara o Bangu.

Foram duas semanas de "pré-temporada", com os trabalhos físicos e técnicos intensificados. Agora, além de disputar o Carioca, o elenco principal se prepara para encarar o Palmeiras, no dia 11 de abril, pela Supercopa. E se depender de Ceni, a equipe que terminou o Brasileirão será mantida.

Para o treinador, um dos seus grandes acertos desde que chegou ao Flamengo foi recuar Willian Arão para a zaga. Com Rodrigo Caio ainda se recuperando de lesão, o volante deve seguir ao lado de Gustavo Henrique no setor defensivo. No meio-campo, mesmo com as boas atuações de João Gomes, Diego Ribas também deve começar jogando.

Supercopa em Brasília

O governador de Brasília, Ibaneis Rocha, cravou que a Supercopa do Brasil 2021, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras, acontecerá no Mané Garrincha. O mandatário, inclusive, planeja receber público no estádio. A ideia seria receber cerca de 10 mil profissionais vacinados contra a Covid-19. A CBF, no entanto, ainda não confirmou o local da partida.