Muniz, Matheuzinho e cia: os jovens que agradaram Rogério Ceni

Treinador ficou fora da beira do campo nas últimas seis rodadas do Campeonato Carioca e aproveitou para observar alguns atletas

Depois de somar treze pontos nas seis primeiras rodadas do Campeonato Carioca, chegou a hora de Mauricio Souza voltar para o sub-20 e dar lugar a Rogério Ceni, que voltará a comandar o Flamengo da beira do campo, nesta quarta-feira (31), diante do Bangu. Com isso, o elenco, que estava dividido em dois, foi unificado.

Com uma equipe alternativa nos seis primeiros jogos, Ceni teve a oportunidade de observar alguns atletas. Confira quem conseguiu chamar à atenção do treinador.

Hugo Moura

O volante, que esteve emprestado ao Coritiba na última temporada, foi um dos pedidos de Ceni para 2021. O treinador, avisou a diretoria que gostaria de contar com Hugo Moura. Titular desde o início do carioca, o jovem atleta agradou bastante.

A finalização de longa distância com os dois pés foi uma das principais características que fizeram com que Hugo ganhasse pontos com Ceni. Além disso, ele demonstrou bastante segurança no meio-campo.

Rodrigo Muniz

Outro pedido de Ceni, este antes mesmo do final da temporada 2020, Rodrigo Muniz anotou 5 gols em seis jogos neste Cariocão, começando entre os titulares em apenas três oportunidades. Apesar da grande concorrência, já que Ceni tem Gabigol e Pedro à disposição, a facilidade para cabecear e a recomposição, já elogiada publicamente pelo treinador, dá esperanças ao atacante para receber mais minutos dentro de campo.

Matheuzinho

Titular em todas as partidas, Matheuzinho aproveitou bem as oportunidades, principalmente no setor ofensivo. Teve o cruzamento como um de seus principais fundamentos e agradou bastante ao técnico Rogério Ceni e alguns dirigentes do Flamengo, que também colocaram o jovem lateral la balança na hora de desistir de Rafinha.

Bruno Viana

O zagueiro Bruno Viana também apresentou suas credenciais ao treinador. Rápido, inteligente e com ótima noção de posicionamento, ele mostrou que já está com bom ritmo de jogo e à disposição para brigar por uma vaga na zaga.

João Gomes

O jovem volante já havia agradado Ceni na reta final da última temporada e começou 2021 confirmando o otimismo do treinador. Aos 20 anos de idade, João Gomes tem agradado Rogério Ceni e mostrou que está em plena forma de olho na atual temporada.