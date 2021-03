Elenco principal do Flamengo encara o Bangu de olho no Palmeiras e por tranquilidade de Ceni

Equipe usa Carioca como laboratório para a final da Supercopa, confronto importante para o trabalho do treinador

O elenco principal do Flamengo estreia na temporada 2021 nesta quarta-feira (31), diante do Bangu, em Volta Redonda. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e servirá como laboratório de testes para o confronto contra o Palmeiras, no dia 11 de abril, pela final da Supercopa.

Até o duelo contra o Verdão, o Flamengo terá, além da partida contra o Bangu, o confronto contra o Madureira, na próxima segunda-feira (5). O chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure, já alertou que o elenco não estará no ápice de sua forma para a final da Supercopa e que o trabalho vem sendo feito de forma gradual.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"A gente sabe que mesmo jogando uma final no dia 11, nossa equipe não vai estar no ápice da sua performance. Estamos fazendo isso de maneira gradual, aproveitando ao máximo o tempo que a gente tem para chegar bem fisicamente nas competições mais importantes".

Foram 17 dias de folga e duas semanas de pré-temporada, mas mesmo diante deste cenário, Ceni sabe a importância deste confronto contra o Palmeiras. Mais do que uma nova taça, vale também a tranquilidade para este início de temporada. Vale ressaltar que, no começo do ano, o treinador quase foi demitido do cargo e só permenceu por falta de opções.

Mais artigos abaixo

O título do Campeonato Brasileiro deu um gás para o trabalho de Ceni, mas a derrota para o São Paulo, na última rodada, que quase custou a taça, ainda não foi esquecida por alguns dirigentes. Com as competições importantes, como a Copa Libertadores, batendo na porta, vai ser preciso mostrar mais do que foi mostrado até aqui.

Com as metas altas para esta temporada, a diretoria sabe que não pode cometer os mesmos erros de 2020, pois precisa chegar ao menos nas semis da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América, para dar uma boa aliviada no caixa, além claro, de negociar alguns atletas, o que será feito até julho deste ano.