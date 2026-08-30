O Napoli teve de engolir neste domingo sua primeira derrota na liga na temporada. Os Partenopei foram derrotados por 2 a 1 pelo Como no Stadio Diego Armando Maradona. O ex-centroavante do FC Utrecht Anastasios Douvikas foi o herói da partida ao marcar o gol da vitória ainda no primeiro tempo. O Como soma quatro pontos após dois jogos, enquanto o Napoli tem três.

Embora a primeira chance mais séria tenha sido de Mathías Olivera, o Como abriu o placar pouco depois, com merecimento. Assane Diao passou por Olivera e rolou para Martin Baturina, que girou e finalizou com categoria para marcar: 1 a 0.

Apenas um minuto depois, Noa Lang, titular e bastante participativo, poderia ter empatado. O ponta-esquerda recebeu um cruzamento perfeito de Matteo Politano e cabeceou na segunda trave, na frente do gol, por cima, por muito pouco.

Após meia hora, o Napoli finalmente chegou ao empate. Politano fez um passe firme para Rasmus Højlund, que dominou a bola deixando-a passar por baixo do pé e bateu de esquerda com violência no canto oposto: 1 a 1.

Lang e seus companheiros não puderam comemorar o empate por muito tempo. O Como precisou de apenas cinco minutos para retomar a vantagem. Uma trapalhada de André-Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani permitiu que Douvikas finalizasse livre para o gol: 2 a 1.

Depois do intervalo, o Napoli criou poucas chances reais de empatar. A maior delas talvez tenha sido com Olivera, que finalizou por cima após boa jogada de Lang. O ex-astro da Eredivisie foi substituído aos 56 minutos.

Nos acréscimos, Stanislav Lobotka ainda pensou ter salvado um ponto ao mandar para as redes uma bola rebatida. No entanto, o também ex-jogador do Ajax Lorenzo Lucca estava em impedimento na origem da jogada, e assim o placar ficou em 2 a 1.