Titular do Ajax encurralado por grande plano de Jordi Cruijff

Jordi Cruijff tem grandes planos para o restante da janela de transferências de verão, como conta Mike Verweij no podcast Kick-off, do De Telegraaf. Em caso de saída de Mika Godts, o Ajax vai querer se reforçar com nada menos que cinco jogadores.

Esse plano já era conhecido em certa medida, mas Verweij agora revela mais detalhes. “Isso está intimamente ligado à saída de outros jogadores, entre eles Mika Godts, mas então realmente ainda precisarão chegar cinco jogadores”, começa ele.

Verweij sabe exatamente quais posições ainda precisam ser reforçadas antes de a janela de transferências fechar no início de setembro. “Um ponta esquerda, um ponta direita, um camisa 6, um lateral-esquerdo e um zagueiro central destro.”

“Para a lateral esquerda, Jofre Torrents é muito citado, isso é realmente sério. Além disso, Cruijff quer ter jogadores pelos lados que façam gols e tenham profundidade”, disse Verweij, que com isso traz más notícias para Steven Berghuis.

“Berghuis naturalmente precisa começar a se preocupar, porque hoje ele joga como ponta direita e não tem esse perfil. Ele é um jogador que justamente vem muito buscar a bola e ataca pouco em profundidade.”

Berghuis foi titular contra FK Vojvodina, Shelbourne FC e PEC Zwolle, mas, ao que tudo indica, terá de temer por seu lugar na equipe. Isso já havia ficado mais ou menos claro pelas palavras do técnico Míchel Sánchez no último domingo.

“Se Mika sair, precisamos de dois jogadores com profundidade”, disse o treinador espanhol na coletiva de imprensa. “Steven (Berghuis, red.) não é um jogador que infiltra às costas da defesa. Se Mika sair, então teremos de contratar dois jogadores que tenham isso.”