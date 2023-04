Corinthians parte para plano B após Tite recusar proposta

Treinador ficou tocado com o carinho recebido nos últimos dias, mas o seu projeto de carreira visa um clube internacional neste momento

O Corinthians não terá Tite de volta ao cargo de técnico do clube neste momento. O treinador e seu estafe recusou a proposta feita pela diretoria do Parque São Jorge, pois não pensa em trabalhar no Brasil neste momento. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela GOAL.

Tite recusou a proposta corintiana por ter projetos diferentes. O treinador quer ter uma experiência internacional, mais provável da Europa, no ano de 2023, e não deseja treinar uma equpe brasileira no momento. Apesar disso, Tite chegou a balançar por conta do carinho recebido e da gratidão demonstrada pela Fiel, mas optou por recusar o convite no momento.

Por conta disto, a diretoria corintiana já pensa em um plano B para ter um novo treinador ainda nesta sexta-feira. A ideia é ter um treinador definido para o jogo contra o Independiente Del Valle, que acontece na próxima terça-feira (2), na Neo Química Arena. Como Cuca definiu a sua saída na terça-feira, antes mesmo do duelo decisivo contra o Remo pela Copa do Brasil, a diretoria do Corinthians já conversou com alguns nomes durante a semana, mesmo com Tite sendo a primeira opção.

Para o duelo com o Palmeiras, que acontece no sábado (29), o Timão terá Danilo, ex-jogador e agora treinador da equipe Sub-20 no banco de reservas.