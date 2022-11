Tite encontra palestino que o emocionou ao carregar seu neto na Copa do Mundo

No dia da solidariedade ao povo palestino, torcedor foi levado ao treino da seleção brasileira

O torcedor que emocionou Tite com o gesto de ajudar a carregar um de seus netos no metrô de Doha, após a vitória do Brasil sobre a Sérvia, visitou a seleção brasileira nesta terça-feira para conhecer o técnico.

O torcedor, que é palestino, foi localizado e convidado para acompanhar um treino da equipe brasileira. Na ocasião, a nora de Tite estava voltando da partida com as crianças e, ao observar a dificuldade de Fernanda carregar o pequeno Lucca, que estava dormindo, o torcedor se ofereceu para ajudar. A atitude encantou Tite.

“Eu gostaria de conhecer o árabe, porque mostra um senso de solidariedade que transcende o futebol. Claro que queremos ganhar, que eu sou responsável de fazer o máximo para meu time ganhar, mas tem coisas que transcendem. O esporte tem lado humano, é um meio de confraternização e de respeito., disse o treinador.

O encontro aconteceu justamente no dia da solidariedade ao povo palestino, que é celebrado neste dia 29 de novembro. Foi nesta data, em 1947, que a ONU aprovou a divisão da Palestina em Israel e Palestina.