Tite confirma Allan no lugar de Casemiro contra o Paraguai

O treinador da seleção brasileira justificou a decisão por causa da questão física envolvendo Fernandinho

Tite confirmou Allan como titular para o jogo contra o , nesta quinta-feira (27), pelas quartas de final da . Sem poder contar com o titular Casemiro, suspenso pelo acúmulo de cartão, a expectativa era ver Fernandinho no onze titular.

Ao justificar a opção, o treinador do explicou que a decisão foi tomada por causa da condição física: Fernandinho está se recuperando de um problema no joelho enquanto o jogador do vem treinando normalmente.

"Fernandinho está fora do jogo. Quem joga é o Allan. Se nós vencermos, se nós nos classificarmos, possivelmente ele vai estar pronto para o jogo", revelou o treinador em coletiva realizada nesta quarta (26), na Arena do .

"Fernandinho ia jogar em suas condições normais e naturais. Não estava nas suas condições, inclusive contra a jogou Allan e Arthur. Sobre gramado: na segunda-feira estivemos eu Edu na Arena, a gente externou todas as situações. A partir daí, é ir para o jogo".