No podcast “DAB | Der Audiobeweis Spezial – Edição da Copa do Mundo”, da Sky Áustria, o ex-jogador da seleção alemã defendeu que não se mostrasse clemência e que fossem aplicadas as consequências cabíveis.

Logo após a derrota por 0 a 1 na final da Copa do Mundo contra a Espanha, os dois argentinos Nahuel Molina e Leandro Paredes chamaram a atenção com atitudes extremamente desagradáveis.

O lateral do Atlético de Madrid, inicialmente, desferiu um soco no peito de Rodri, que passava comemorando e sem qualquer atitude provocativa, sem qualquer aviso prévio. Quando Eric Garcia, do Barça, tentou correr em auxílio do companheiro de equipe, acabou se tornando alvo da frustração de Molina.

O argentino empurrou Garcia, derrubando-o no chão; em seguida, Paredes se aproximou e atacou o espanhol com um golpe no pescoço. Quando Gavi, outro jogador espanhol, tentou intervir para acalmar os ânimos, também levou um golpe de Paredes e foi derrubado.

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Dietmar Hamann pede suspensão de doze meses

Para que tal comportamento vergonhoso não se repita, é preciso agir com rigor agora, argumenta Hamann: “Eu suspenderia os dois por um ano e, depois, que eles mesmos decidam se querem voltar. Mas algo assim não pode acontecer.”

Ele “não tem tolerância” para tais ações, afirma o jogador de 52 anos. “Isso precisa ser punido, e não se pode ser brando demais. Eu tiraria os dois de campo por doze meses.”

No entanto, a Argentina teria conquistado muita simpatia ao longo do torneio graças às excelentes atuações do astro Lionel Messi. “Isso foi, em grande parte, destruído”, comentou Hamann.

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A FIFA pretende investigar os incidentes

Ainda não está claro se Molina e Paredes serão punidos, nem de que forma. Em um comunicado da FIFA, citado por vários meios de comunicação internacionais, incluindo a emissora ESPN, afirma-se que um promotor disciplinar e de ética foi nomeado para investigar possíveis violações relacionadas aos incidentes ocorridos após a partida. Mais detalhes devem ser divulgados assim que um relatório correspondente estiver disponível.

Quem se mostrou um vencedor muito mais digno foi, por exemplo, o goleiro espanhol Unai Simon, que, depois que a poeira baixou um pouco, foi até cada um dos argentinos, bateu as mãos com eles e desejou-lhes tudo de bom.