Tin Hag: Portugal tem uma geração excepcional... e esta é a minha opinião sobre Ronaldo

O holandês Erik ten Hag, ex-técnico do Manchester United, fez declarações chamativas sobre o astro português Cristiano Ronaldo, em sua primeira entrevista detalhada sobre o capitão da seleção de Portugal desde a famosa crise que encerrou a passagem do jogador pelo clube inglês há vários anos.

Ronaldo está passando por um momento difícil na Copa do Mundo de 2026, após ter sido alvo de críticas generalizadas após o empate de Portugal com a República Democrática do Congo por 1 a 1 na primeira rodada, em meio a questionamentos crescentes sobre sua capacidade de liderar a seleção de seu país nesta fase de sua carreira.

Ten Hag: A natureza não poupa ninguém

Durante sua participação no estúdio de análise do canal holandês “NOS”, Ten Hag afirmou que acompanha com interesse o desempenho de Ronaldo na Copa do Mundo, mas reconheceu que a idade começou a pesar sobre o astro português.

O técnico holandês disse: “Acho que a análise feita sobre ele faz bastante sentido. Em determinada fase, e isso é natural, o jogador chega a um ponto em que não consegue mais manter o mesmo nível a que estava acostumado”.

E acrescentou: “Estou curioso para saber se Ronaldo ainda é capaz de fazer a diferença neste torneio. Acho que a Copa do Mundo pode lhe dar uma oportunidade maior em comparação com a Premier League ou a Liga dos Campeões, pois o ritmo das partidas é menor em termos de intensidade e velocidade; por isso, acredito que ele ainda seja capaz de contribuir com algo”.

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Ten Hag também elogiou a qualidade da atual seleção portuguesa, considerando que a equipe possui potencial para chegar longe na competição.

Ele explicou: “A Portugal tem uma seleção excelente e, na minha opinião, deve estar, no mínimo, entre as quatro melhores seleções do torneio”.

Mas ele acrescentou: “A questão mais importante continua sendo: será possível alcançar isso com a presença de Ronaldo nesta fase? Esses são os verdadeiros desafios que a seleção enfrenta atualmente”.

Sem contato após a saída

Ten Hag também abordou sua relação com Ronaldo após a saída deste do Manchester United, confirmando que o contato entre eles foi totalmente interrompido desde que o jogador deixou o clube.

Ele disse: “Não conversei com Ronaldo desde que ele deixou o Manchester United. Afinal, quando se é técnico, o interesse da equipe sempre vem antes do interesse de qualquer jogador, seja qual for o nome dele, e naquela época havia questões que já não se encaixavam mais no interesse do grupo”.

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O técnico holandês também negou algumas histórias que circulavam sobre Ronaldo nos vestiários, afirmando que o capitão da seleção portuguesa não se intrometia nos detalhes da vida dos companheiros nem ficava de olho no que eles comiam, como havia sido divulgado anteriormente.

E explicou: “Ele não ficava de olho nos pratos dos outros jogadores nem se intrometia nessas questões. Estava sempre focado nos jogos e em se preparar para eles da melhor maneira possível”.

As declarações de Ten Hag reabrem o debate sobre a relação tensa que uniu as duas partes durante a passagem de ambos pelo Manchester United, crise que culminou na saída de Ronaldo do clube inglês, antes de ele dar continuidade à sua carreira nos campos da Arábia Saudita e com a seleção portuguesa.