Timon Wellenreuther parece que vai render uma quantia bem considerável ao Feyenoord

O Feyenoord poderá financiar em grande parte a contratação do goleiro Tjark Ernst com o valor que a saída de Timon Wellenreuther irá render. É o que afirma o jornalista Mikos Gouka, do Algemeen Dagblad.

Na manhã desta terça-feira, o jornal BILD noticiou que Ernst, de 23 anos, vai se transferir do Hertha BSC para o Feyenoord. A transação envolveria cerca de 5 milhões de euros.

“Uma parte desses custos, ou talvez até mesmo o valor total, poderia muito bem ser custeada por Timon Wellenreuther”, afirma Gouka.

Wellenreuther já manifestou internamente ao Feyenoord sua intenção de sair. Segundo o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto, sua transferência para o VfL Wolfsburg, que sofreu rebaixamento, já estaria praticamente fechada.

Wellenreuther, que se tornou capitão no decorrer da última temporada, parece que renderá ao Feyenoord um valor em linha com o mercado.

De acordo com o Transfermarkt, o alemão de 30 anos está avaliado em 5 milhões de euros. Seu contrato no De Kuip vai até meados de 2027.

Em 2023, o Feyenoord pagou cerca de 1 milhão de euros ao Anderlecht para adquirir Wellenreuther, após ele ter sido emprestado anteriormente. No total, o goleiro defendeu o clube de Roterdã em 125 partidas oficiais.