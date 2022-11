Time da sexta divisão inglesa faz "oferta" por Cristiano Ronaldo: uma torta e uma cerveja

Craque português havia confirmado que tinha desejo de sair dos Red Devils, mas permanecerá com a equipe durante 2022/23

Foram relativamente poucas as abordagens feitas ao Manchester United por Cristiano Ronaldo desde que o português havia dito que sairia da equipe. O atleta, portanto, permanece com os Red Devils para a temporada 2022/23, mesmo com a entrevista polêmica que deu ao portal The Sun, onde comentou sobre diversos pontos relacionados ou não ao atual clube.

Porém, em momento de descontração, CR7 recebeu uma sondagem muito peculiar: o Blyth Spartans, da National League North (equivalente à sexta divisão da Inglaterra), ofereceu ao atleta para tirá-lo do Manchester United nada menos que "uma torta e uma cerveja".

Na publicação, os Spartans declaram: "Olá, Manchester United. Nós ouvimos que o Cristiano quer se mudar? Nós o tiramos de vocês por uma torta e uma caneca de Stella!"

Hi @ManUtd 👋🏻



We hear @Cristiano is looking for a move?



We’ll take him off your hands for a shy’s pie and a pint of Stella! #HowayBlyth #CR7 pic.twitter.com/eFsBJMlBuZ — Blyth Spartans (@Blyth_Spartans) November 14, 2022

Esta, no entanto, não foi a primeira proposta de transferência inusitada que se soube nos últimos dias. Por Erling Haaland, o time inglês Ashton United, da sétima divisão, fez um "ataque mais sério", confirmando que deseja ter o norueguês durante o período de Copa para que este mantenha o físico enquanto não atua no Mundial. A Noruega acabou não se classificando para o torneio do Qatar e o Manchester City não terá atividades no período.

O treinador da equipe, Michael Clegg, relatou que "faz mais sentido do que ele jogar golfe por seis semanas". Vale destacar que o Ashton United fez até um comunicado oficial, confirmando o interesse em ter Haaland ao longo dos 28 dias de Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo, diferente de Haaland, participará da Copa do Mundo deste ano por Portugal. A seleção comandada pelo craque se encontra no Grupo H, ao lado de Gana, Uruguai e Coreia do Sul, e pode pegar o Brasil caso avance para as oitavas do torneio.