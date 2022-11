Cristiano Ronaldo ironiza críticas de Wayne Rooney: "Sou mais bonito"

Craque português foi companheiro de clube de ídolo inglês no Manchester United; atual centroavante dos Red Devils soma números abaixo do esperado

A parceria que Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney desenvolveram ao longo dos anos em que atuaram juntos pelo Manchester United parece, no entanto, não ter envelhecido tão bem. O inglês criticou o português pelas últimas polêmicas, confirmando que o comportamento do centroavante de 37 anos pelos Red Devils tem sido "inaceitável".

Ídolo do United, Rooney relatou que CR7 está deixando de ajudar a equipe e se tornando uma "distração" para o clube: "Cristiano (Ronaldo) tem de baixar a cabeça e estar preparado para jogar quando o treinador precisar. Se ele fizer isso, vai se tornar um ajuda. Se não o fizer, vai tornar-se numa distração desnecessária".

O português rebateu as críticas do atual técnico do DC United quando entrevistado pelo site The Sun: "Não sei por que ele me critica tanto... provavelmente porque ele terminou a carreira e eu ainda estou jogando em alto nível". Cristiano Ronaldo ainda fez questão de provocar ex-colega de clube, comentando sobre o quesito "beleza" entre eles. "Não vou dizer também que sou mais bonito que ele. O que é verdade", finalizou.

Ronaldo se envolveu recentemente em polêmica devido a sua saída precoce do confronto entre Manchester United e Tottenham, quando se recusou a ficar no banco de reservas e foi embora mais cedo do jogo. O atleta ficou próximo de sair dos Red Devils na última temporada, mas acabou continuando com a equipe para 2022/23.

O jogador não tem mostrado tão alto nível nesta temporada, somando alguns momentos no banco de reservas. Ao todo, em 16 partidas, Cristiano Ronaldo marcou cinco gols e deu outras três assistências, e agora buscará boas atuações pela seleção portuguesa na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.