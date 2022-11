Clube da 7ª divisão da Inglaterra faz 'proposta' ao City para ter Haaland durante a Copa

Michael Clegg, técnico do Ashton United, afirmou que faz mais sentido jogar na equipe do que ficar parado

Erling Haaland, atacante do Manchester City, vai assistir a Copa do Mundo de casa, já que a seleção norueguesa não garantiu a classificação. Esse período em que o jogador não vai atuar foi, inclusive, motivo de preocupação do técnico Pep Guardiola, que está receoso com o tempo sem atuar que o atacante vai passar nesse período.

Pensando nisso, Michael Clegg, técnico do Ashton United, da 7ª divisão da Inglaterra, fez um convite ousado ao atleta norueguês e ao City. Para o treinador, faria mais sentido Haaland jogar algumas semanas no Ashton para manter a forma durante o Mundial do Qatar do que parado.

O Ashton United, time que disputa a National Premier League Division, emitiu uma nota afirmando que solicitou aos Citizens o empréstimo do camisa 9. Eles aguardam a resposta do gigante inglês para o pedido inusitado.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



🔗https://t.co/VvWbpqdd0e#oneclub pic.twitter.com/8tzAq9o2Sy — Ashton United FC (@AshtonUnitedFC) November 14, 2022

"O City não está jogando e queremos ajudar mantendo Erling em forma. Faz mais sentido do que ele jogar golfe por seis semanas. Achamos que ele será uma ótima opção para nós e se encaixaria muito bem na dinâmica do nosso time", escreveu o modesto clube da Inglaterra.

O Ashton United é o 11º colocado da Liga Norte, com 25 pontos. O campeonato que a equipe disputa não terá pausa para o Mundial do Catar. Haaland é o artilheiro do City na temporada, com 23 gols em 18 jogos.