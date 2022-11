"Tierra de Diego y Lionel": qual é a música da Argentina para embalar na Copa?

Hit é inspirado na música "Muchachos Esta Noche Me Emborracho", da banda argentina "La Mosca"

Com a Copa do Mundo se aproximando, uma música criada por torcedores argentino promete embalar a seleção liderada por Lionel Messi no Mundial que será realizado no Qatar.

Após a famosa música "Brasil decime qué se siente", que viralizou na Copa de 2014, disputada no Brasil, o hit da vez é "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar", inspirado na música "Muchachos, Esta Noche Me Emborracho", da banda "La Mosca".

A GOAL te mostra a música que promete ser um sucesso entre os torcedores argentinos na Copa do Mundo do Qatar.

Letra da nova música da torcida Argentina para a Copa

En Argentina nací

Tierra de Diego y Lionel

De los pibesde Malvinas que jamás olvidaré

No te lo puedo explicar

Porque no vas a entender

Las finales que perdimo cuántos años las lloré

Pero eso se terminó

Porque en el Maracaná

La final con los brazucas la volvió a ganar papá

Muchachos, ahora nos volvimo a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón mundial

Y al Diego

Desde el cielo lo podemos ver

Con Don Diego e con la Tota

Aléntandolo a Lionel

Versão traduzida

Eu nasci na argentina

Terra de Diego e Lionel

Dos filhos das Malvinas que nunca vou esquecer

Eu não posso explicar isso para você

Porque você não vai entender

As finais que perdemos, quantos anos eu lamentei

Mas isso acabou

Porque no Maracanã

Voltamos a ganhar a final com os brazucas

Meninos, agora estamos animados novamente

Quero ganhar a terceira

Eu quero ser campeão do mundo

E Diego

Do céu podemos vê-lo

Com Don Diego e com La Tota

Torcendo por Lionel

Quando surgiu a música "Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar"?

A música, que vem ficando cada vez mais famosa conforme a Copa do Mundo se aproxima, foi criada pouco depois do título da seleção argentina na Copa América de 2021, conquistada em julho do ano passado, contra o Brasil, no Maracanã.

Na segunda partida da Argentina após a conquista no Brasil, contra a Bolívia pelas eliminatórias, um grupo de torcedores argentinos cantaram a música no canal de TV argentino TyC Sports, ajudando a música a se espalhar por todo o país.

Agora, dias antes do início da Copa do Mundo do Qatar, a banda "La Mosca", que serviu de inspiração para a música, divulgou um clipe em seu canal oficial no YouTube, com a paródia criada pelos torcedores, e que promete ser um sucesso nas arquibancadas do Qatar. O vídeo já conta com mais de 270 mil visualizações na plataforma.