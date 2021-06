Tiago Volpi e São Paulo foram procurados pelo Monterrey: o que sabemos do assunto

Tricolor recebeu sondagens, mas sem proposta. Clube do México fez contato com estafe do goleiro de 30 anos

O São Paulo recebeu sondagens do Monterrey, do México, por Tiago Volpi. A informação do interesse do clube pelo goleiro foi publicada inicialmente pela ESPN do México. Dirigentes do Tricolor, no entanto, negam que uma proposta tenha sido feita. Assim como o São Paulo, o estafe de Volpi também foi procurado pelo Monterrey.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A imprensa mexicana aponta que o Monterrey busca um goleiro no mercado da bola e tem o argentino Andrada (Boca Juniors) mais avançado. Outra opção seria o colombiano Camilo Vargas (Atlas). A Goal do México apurou que o Monterrey estaria oferecendo entre 6 milhões de dólares e 7 milhões de dólares (entre R$ 30 milhões e R$ 35 milhões) para contratar os goleiros.

Tiago Volpi é bem visto no futebol mexicano, onde defendeu o Querétaro de 2014 a 2018, quando se transferiu ao São Paulo. O goleiro inicialmente foi contratado por empréstimo. No fim de 2019, o Tricolor adquiriu os direitos econômicos de forma definitiva, por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões na cotação da época), de forma parcelada.

Titular no time do técnico Hernán Crespo, Tiago Volpi tem 30 anos e contrato até dezembro de 2023. Em 2020, ele fez 64 jogos. Nesta temporada, o goleiro soma 18 partidas.