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Aos 42 anos, zagueiro pretende adiar aposentadoria e trabalhar para continuar em atividade por mais uma temporada; decisão será comunicada ao clube após o Brasileirão

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Thiago Silva trabalha para continuar atuando profissionalmente em 2027 e tem como prioridade seguir no Fluminense por mais uma temporada. De acordo com apuração da ESPN, o zagueiro de 42 anos está bem fisicamente, não demonstra vontade de encerrar a carreira neste momento e conta também com o desejo da família para permanecer em atividade, adiando os planos de aposentadoria.

O defensor tem contrato com o Tricolor até o fim de dezembro e ficou de apresentar uma resposta definitiva sobre seu futuro depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Segundo pessoas próximas ao jogador ouvidas pela ESPN, Thiago Silva não tem intenção de parar de jogar e vem trabalhando para reunir as condições necessárias para continuar atuando na próxima temporada.

O desejo pela permanência do zagueiro também é compartilhado pela comissão técnica. Após a vitória do Fluminense contra o São Paulo, na última quinta-feira (19), o treinador Marcão revelou que conversou pessoalmente com o defensor e deixou clara sua torcida para que ele estenda o vínculo com o clube.

"Falei com ele que dá para jogar mais três aninhos com a gente. Qualquer coisa, quando estiver cansado, fica com a gente ali do lado. A gente ainda não sabe a decisão dele e da família dele, mas a gente respeita. Seria uma pena se ele parasse agora. A nossa torcida é que ele estenda o contrato, fique mais um ano e, no final, a gente faz essa campanha de novo."

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Além da situação de Thiago Silva, Marcão também comentou sobre o próprio futuro no Fluminense. O contrato do treinador se encerra em 2027, mas ainda não há definição sobre uma possível renovação ou prolongamento do vínculo com o clube.

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"A minha situação é a mesma. A gente vai trabalhar até o fim do ano com a mesma alegria e comprometimento. Feliz pela classificação, depois a fase de grupos é um objetivo que vamos buscar até o final", disse Marcão.

O Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 63 pontos, e já garantiu presença na próxima edição da Libertadores. Com o Flamengo campeão e o Palmeiras assegurado na segunda posição, a zona de classificação para o torneio continental foi ampliada, e o G6 garante vaga na competição. O Tricolor, inclusive, busca confirmar sua presença diretamente na fase de grupos.

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A zona de classificação ainda pode chegar ao G8, dependendo dos resultados da Libertadores e da situação do Grêmio na luta contra o rebaixamento. Caso o Palmeiras conquiste o título continental e o Grêmio seja rebaixado, novas vagas serão abertas pelo Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Cruzeiro, na sexta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.