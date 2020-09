Tiago Nunes é o alvo no Corinthians. Até Jadson provoca: 'Guardiola brasileiro'

Após derrota para o Palmeiras, as críticas sobre o trabalho do treinador aumentaram ainda mais

Tiago Nunes chegou ao repleto de expectativas pelo trabalho feito anteriormente pelo -PR, onde conquistou a em 2018 e a Copa do em 2019. Além da promessa de recolocar o Alvinegro como postulante aos grandes títulos, o comandante chegou também com a responsabilidade de fazer o time adotar um jogo mais propositivo. Até o momento, entretanto, não vem conseguindo nem uma coisa nem outra. E as críticas sobre seu trabalho ganham cada vez mais peso.

Nesta quinta-feira (10), por exemplo, o Corinthians perdeu por 2 a 0 para o rival Palmeiras dentro da Neo Química Arena em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O revés contra o Alviverde ganha um peso maior do que o comum por vir na esteira de outra derrota para os palmeirenses, que bateram os corintianos nos pênaltis para ficarem com o título paulista agora em 2020. Em 26 jogos sob o comando do , Tiago venceu nove vezes e perdeu outras sete.

Apesar de o presidente Andrés Sánchez ter garantido que não tem a intenção de mudar o comando técnico, torcedores do Corinthians se aglomeraram na frente da Neo Química Arena para pedirem a saída de Tiago Nunes. Através das redes sociais, quem também ironizou o trabalho do técnico foi o meia-atacante Jadson, ídolo do clube e dispensado pelo comandante no início da temporada.

Jadson, que segue sem clube, tirou uma foto com a imagem de Nunes em sua televisão e postou a legenda “Guardiola brasileiro”, fazendo uma ironia á capacidade e pretensão de Tiago no Corinthians.

O treinador está ciente da pressão e recentemente falou sobre ela em tom de tranquilidade, mas se os resultados não melhorarem é possível imaginar que a insatisfação com o seu trabalho só irá aumentar.

Com o resultado, o Corinthians se manteve com 9 pontos e ocupa a 13ª posição – tendo disputado oito partidas nesta nova rodadas.