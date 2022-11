Tiago Nunes aceita proposta do Sporting Cristal

Sem trabalhar desde março, o treinador iniciará projeto no futebol peruano. Ele substituirá Roberto Mosquera no cargo

O Sporting Cristal, do Peru, acertou a contratação de Tiago Nunes até o fim de 2023, como soube a GOAL. O treinador deu resposta positiva para a ida ao clube nesta quarta-feira (9), dias após o primeiro contato por parte dos peruanos.

Sem trabalhar desde o fim de março, o técnico se prepara para a viagem ao país nos próximos dias. Ele é esperado no local para discutir questões referentes ao novo trabalho e também para a avaliação do elenco.

Os peruanos ainda não fizeram o anúncio oficial, mas o brasileiro de 42 anos já é esperado no Estádio Alberto Gallardo, em Lima, capital do Peru. Ele terá a incumbência de substituir Roberto Mosquera, que já venceu o Campeonato Peruano com as cores do Sporting Cristal (em duas oportunidades) e do Binacional.

Os valores no contrato do comandante não são revelados, mas já há um acordo também em relação às questões financeiras. Ele era a primeira opção do clube no mercado da bola.

Tiago Nunes não trabalha desde 25 de março de 2022. O último trabalho foi à frente do Ceará. Desde então, não conseguiu emplacar outro trabalho. No período, foi consultado pelo Vasco e tinha o desejo de aguardar uma proposta do Brasil, mas foi convencido a topar a primeira oportunidade no exterior.

Desde que chegou ao Athletico-PR, em 2018, o técnico só esteve em equipes da Série A. Ele comandou Corinthians, Grêmio e Ceará. O técnico acumula títulos no futebol brasileiro. Ele foi campeão de Sul-Americana, Paranaense e Copa do Brasil pelo Athletico. No Grêmio, venceu Estadual e Recopa Gaúcha.