Tiago Nunes recebe oferta do Sporting Cristal, mas aguarda convite do Brasil

Treinador de 42 anos não trabalha desde que deixou o Ceará, em 25 de março passado. Ele quer seguir no futebol brasileiro e recebeu consulta do Vasco

O Sporting Cristal, do Peru, apresentou uma proposta para contratar Tiago Nunes. O treinador ainda não respondeu ao convite, mas tem preferência por trabalhar no futebol brasileiro, como soube a GOAL.

O técnico aguarda uma oferta do Brasil para trabalhar novamente a partir de 2023. Há alguns clubes que o monitoram e cogitam uma investida nas próximas semanas. Entretanto, ainda não houve negociação para que ele trabalhe no país natal. Até o momento, houve apenas uma consulta de pessoas ligadas à administração do Vasco, conforme apurado pela reportagem.

Tiago Nunes não trabalha desde 25 de março de 2022, quando foi demitido do Ceará por causa da eliminação na Copa do Nordeste. O comandante está disposto a assumir um novo projeto para a próxima temporada.

A preferência do treinador é por um clube da elite do futebol brasileiro. Tiago Nunes não gostaria de voltar a atuar em divisões inferiores do país. Desde que chegou ao Athletico-PR, em 2018, o técnico só esteve em equipes da Série A. Ele comandou Corinthians, Grêmio e Ceará.

O técnico acumula títulos no futebol brasileiro. Ele foi campeão de Sul-Americana, Paranaense e Copa do Brasil pelo Athletico. No Grêmio, venceu Estadual e Recopa Gaúcha.