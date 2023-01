Thomas Tuchel pode assumir o Tottenham no caso da saída de Antonio Conte?

O ex-técnico do Chelsea estaria interessado em treinar o Tottenham, caso Conte deixe o cargo

O italiano Antonio Conte, técnico do Tottenham, vem sendo criticado nas últimas semanas, com a sua equipe a cinco pontos do G-4 da Premier League, mesmo tendo disputado uma partida a mais que o quarto colocado, Manchester United. Após a derrota no clássico para o Arsenal, a distância para o rival que lidera o Campeonato Ingês subiu para 14 pontos.

Com o contrato de Conte com o Tottenham se encerrando no fim da atual temporada, a equipe pode considerar outras opções para a vaga de treinador para a temporada seguinte. Se fosse esse o caso, o Evening Standard revelou que o ex-treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, estaria interessado no cargo. O alemão levou os Blues ao segundo troféu da Liga dos Campeões na história do clube menos de meio ano depois de assumir, e muitos torcedores ficaram chocados com sua saída no início desta temporada.

No entanto, o sentimento dos torcedores pode mudar se Tuchel fizer uma curta viagem ao norte para o Tottenham, rivais de longa data do Chelsea. De sua parte, acredita-se que o alemão tenha gostado de morar em Londres e, segundo rumores, estava interessado no cargo da seleção da Inglaterra antes do anúncio de que Gareth Southgate permaneceria. O treinador de 49 anos também está aprendendo espanhol, sugerindo que uma possível oferta de emprego na La Liga pode estar por vir.

Apesar de suas aparentes preferências por um emprego na capital inglesa, o alemão não está em contato direto com nenhum pretendente em potencial, o que significa que seu próximo papel pode demorar um pouco para se concretizar.