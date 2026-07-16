Thomas Tuchel concede entrevista que poucos ingleses vão perdoar: “Não me arrependo”

Thomas Tuchel não se arrepende das mudanças táticas que fez durante a semifinal entre Inglaterra e Argentina (derrota por 1 a 2) na Copa do Mundo. Foi o que o técnico da seleção alemã disse à BBC após a partida.

Em vez de continuar pressionando, a Inglaterra optou, na noite de quarta-feira, por recuar logo após o gol de abertura de Anthony Gordon contra a Argentina.

Aos 85 minutos, a Inglaterra levou um golpe duro, quando Enzo Fernández acertou o gol de fora da área. Para piorar a situação, Lautaro Martínez ainda marcou de cabeça o segundo gol da Argentina nos acréscimos.

Os torcedores ingleses estão furiosos com Tuchel, mas o alemão não concorda com todas as críticas. “Estamos muito decepcionados. Estávamos tão perto, mas fomos passivos demais depois do nosso gol. Não conseguimos manter nosso nível. Levamos uma enxurrada de cruzamentos, chances e chutes.”

“Passamos a jogar com cinco na defesa para fechar os espaços, pois eles estavam vencendo todas as disputas aéreas. Tentei ajudar a equipe, mas, no fim das contas, a responsabilidade é do técnico. Tenho que tomar uma decisão em campo e assumo a responsabilidade.”

“A partida mudou completamente, então entendo as discussões. Sem dúvida, há muitos treinadores que, depois do jogo, acham que sabem tudo melhor”, afirmou Tuchel. Ele conclui com uma mensagem que lembra as palavras de Ronald Koeman no início deste Mundial.

“Não me arrependo, não neste momento. Estávamos muito perto, merecíamos a vantagem. Até aquele momento, estávamos jogando uma das nossas melhores partidas, talvez até a melhor. Certamente nessas circunstâncias. A equipe deu tudo de si”, concluiu Tuchel.