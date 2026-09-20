O Real Madrid perdeu para o Atlético de Madrid no dérbi da capital (2 a 1), no estádio Riyadh Air Metropolitano, e a equipe de José Mourinho sofreu um novo golpe na disputa pelo Campeonato Espanhol, ficando seis pontos atrás do líder Barcelona.

O Real Madrid não conseguiu criar perigo real diante do gol de Jan Oblak, enquanto o Atlético aproveitou um erro do zagueiro Dean Huijsen, que acabou expulso após a marcação de um pênalti a favor de Giuliano, convertido com sucesso por Grimaldo, dando aos donos da casa a vantagem na partida.

Mourinho tentou mudar o rumo do confronto a partir do banco de reservas, em busca da virada no placar, mas as alterações que promoveu não conseguiram gerar o impacto esperado, antes que Jonathan David marcasse o segundo gol do Atlético de Madrid, após um passe magnífico de Giuliano, encaminhando boa parte do dérbi para a equipe de Diego Simeone.

O dérbi despertou grande interesse, especialmente diante da polêmica de arbitragem que acompanhou a partida, e o jornalista Tomás Roncero, próximo ao Real Madrid e colaborador do jornal "As" e do programa "El Chiringuito", foi um dos que mais criticaram as decisões de Ortiz Arias, por meio de sua conta pessoal na plataforma "X".

Roncero começou suas críticas ao árbitro cedo, apontando uma das entradas que não resultou em cartão amarelo, e escreveu: "Deixaram passar um cartão amarelo para Baena em apenas quinze minutos. Está tudo bem, José Luis".

O jornalista não se limitou a esse episódio, mas continuou registrando o que considerou erros de arbitragem sucessivos durante o dérbi, apontando uma entrada de Kang-in Lee, além de uma entrada de Cuti Romero em Jude Bellingham, junto de outros dois episódios envolvendo Baena.

Roncero disse: "E perdoaram Kang-in. Além de Cuti Romero em Jude. E os dois cartões amarelos que foram perdoados a Baena. A atuação escandalosa de García Ortiz. O Atlético deveria ter ido para o intervalo com oito jogadores".

Roncero elevou ainda mais o tom e chegou a descrever a atuação de Ortiz Arias como "um Negreira em sua forma mais pura", em referência à sua dura crítica à maneira como o árbitro conduziu a partida.

O jornalista voltou a falar especificamente sobre o episódio de Cuti Romero, considerando que o zagueiro do Atlético merecia a expulsão, e escreveu na plataforma "X": "O cartão vermelho escandaloso que foi ignorado para Cuti Romero. Uma manipulação de arbitragem vergonhosa".

Ao encerrar seu comentário sobre a partida, Roncero descreveu o dérbi como "puramente sarcástico", esclarecendo que sua fala não dizia respeito ao nível apresentado pelo Real Madrid, mas ao que considerou uma clara polêmica de arbitragem.