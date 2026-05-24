Thom Haye e Eliano Reijnders são coroados campeões da Indonésia

O Persib Bandung, clube pelo qual jogam Thom Haye e Eliano Reijnders, sagrou-se campeão da Indonésia neste fim de semana. Após uma última rodada de jogos de tirar o fôlego, o Persib saiu vitorioso.

A Superliga da Indonésia foi extremamente emocionante até o último momento. Borneo e Persib disputavam o título nacional, mas foi este último que acabou levando o título.

O Persib sofreu um pouco com a ansiedade do título, pois em casa não conseguiu passar de um decepcionante empate em 0 a 0 contra o Persijap, que terminou apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O Borneo teve menos dificuldades com seu adversário: na última rodada, o Malut United foi goleado por 7 a 1. Assim, os dois clubes terminaram com o mesmo número de pontos.

Além disso, o Borneo tinha um saldo de gols melhor que o Persib: +43 contra +37. No entanto, isso não faz diferença na Indonésia: lá, a classificação é determinada — depois do número de pontos — com base no confronto direto.

E nesse quesito, o Persib levou a melhor sobre o Borneo. Em casa, o Persib venceu o Borneo por 3 a 1, e a partida de volta terminou em empate por 1 a 1. Assim, o Persib leva o título nacional.

Isso está sendo comemorado em grande estilo pelo clube e seus torcedores. Haye, Reijnders e seus companheiros de equipe já foram levados em vários ônibus por uma multidão de torcedores de camisa azul em clima de festa.