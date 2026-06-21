“Thiaw no centro da crise”... O Senegal finalmente resolve o “assunto espinhoso”

O técnico senegalês Babi Thiaw pôs fim à polêmica em torno de seu contrato com a Federação Senegalesa de Futebol, confirmando que chegou a um acordo definitivo na véspera do confronto decisivo contra a Noruega na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Thiou, de 45 anos, disse em uma coletiva de imprensa na noite de domingo: “O acordo foi fechado. Demorou muito tempo, mas devo esclarecer que nunca foi uma questão de dinheiro, e sim de princípio e respeito”.

O técnico senegalês, que vinha comandando a equipe sem ter assinado um contrato oficial desde sua nomeação, acrescentou: “É verdade que surgiram alguns problemas, mas, seja em relação aos jogadores, à comissão técnica, à federação ou até mesmo a mim pessoalmente, todos estamos focados no jogo de amanhã, que é o mais importante”.

Tensão no campo de treinamento

As declarações de Thiaw ocorrem em meio a um clima tenso que tomou conta do campo de treinamento dos Leões da Teranga, onde surgiram críticas severas às condições de hospedagem e à irregularidade das refeições servidas aos jogadores, o que provocou um descontentamento evidente dentro da delegação senegalesa.

A questão do contrato de Thiaw se destacou como uma das mais urgentes dentro da Federação Senegalesa, especialmente com a aproximação do confronto decisivo contra a Noruega, que terá início na madrugada de terça-feira.

Partida decisiva

A seleção senegalesa busca conquistar sua primeira vitória no torneio após o resultado da primeira rodada, em um confronto que pode definir seu destino na disputa pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Os olhares continuam voltados para a capacidade de Thiago de superar as crises administrativas e se concentrar no aspecto técnico, em meio a pressões crescentes sobre a comissão técnica e administrativa da seleção senegalesa.