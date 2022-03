Thiago Silva é eternizado na calçada da fama do Maracanã

Depois de participar da vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva recebeu uma grande homenagem, nesta sexta-feira (25), no Maracanã. Ídolo do Fluminense, ele teve os moldes de seus pés eternizados na calçada da fama do estádio.

"Dia mais especial para mim. De todos os títulos citados, o maior foi ter vencido a tuberculose em 2005. Estive próximo de me aposentar. E esse dia de hoje é mais do que especial", disse o craque.

Aos 37 anos, Thiago Silva atualmente defende as cores do Chelsea, clube pelo qual foi campeão do mundo em fevereiro deste ano diante do Palmeiras, na grande decisão.

Mais artigos abaixo

No currículo, Thiago Silva tem uma vasta e invejável lista de títulos como a Copa do Brasil, Campeonato Italiano, sete títulos do Campeonato Francês, Champions League, Copa América e Copa das Confederações.

Nesta semana, Gabigol e Nunes, ídolos do Flamengo, também foram homenageados e deixaram suas pegadas na calçada da fama do Maracanã. O local possuí homenagem a vários nomes do futebol mundial como Messi, Romerito, Eusébio, Beckenbauer, Petkovic, Ghiggia entre outros.

Ainda com a seleção brasileira, Thiago Silva está de folga nesta sexta e se reapresenta neste sábado (25), com todo o grupo, na Granja Comary. O Brasil se prepara para encarar a Bolívia, em La Paz, na próxima terça-feira (28).