Nunes e Gabigol são eternizados na calçada da fama do Maracanã

Nunes e Gabigol, artilheiros e ídolos do Flamengo, foram homenageados na Calçada da Fama do Maracanã e deixaram os moldes de seus pés eternizados no estádio histórico.

A homenagem aconteceu nesta terça-feira (22), em um evento realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Pelo Flamengo, Nunes, conhecido como o artilheiro das decisões, marcou 57 gols no estádio.

Os nossos ídolos Nunes e @gabigol colocaram hoje os pés na Calçada da Fama do @maracana! Amo vocês, meus artilheiros! 👏❤️🖤#VamosFlamengo pic.twitter.com/QbjyD48plR — Flamengo (@Flamengo) March 22, 2022

Já Gabigol, atual camisa 9 do Flamengo, disputou 90 jogos e colocou 59 bolas na rede no estádio se tornando o maior artilheiro da história do novo Maracanã.

A primeira vez que Gabigol anotou um gol no estádio foi com a camisa do Santos, em 2013, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Peixe saiu derrotado por 2 a 1 para o Rubro-Negro carioca.

Além de fazer a alegria dos rubro-negros, Gabigol também faturou o ouro Olímpico em 2016 disputando a grande decisão no Maracanã. Na atual temporada, o camisa 9 disputou 3 jogos no estádio e anotou 3 gols. Foi no Maracanã