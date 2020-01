Thiago Neves no Grêmio? Admirado por Renato, algoz de Luan e rejeitado pela torcida tricolor

O meia-atacante, ex-Cruzeiro, negocia com o clube gaúcho e pode ser reforço para o time de Portaluppi em 2020

O vem se reforçando com destaque pensando na temporada 2020, e mais um nome entrou na lista do Tricolor: Thiago Neves, agora ex- depois de conseguir a rescisão contratual com o clube mineiro, está na mira dos gaúchos, segundo informado pelo Globoesporte.com.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Se a negociação fosse realizada antes de 2017, não há dúvidas de que o habilidoso meia seria recebido com braços abertos. O problema é que muita coisa aconteceu, tanto na carreira de Thiago quanto em sua relação com o Grêmio, que deixam parte dos torcedores gaúchos bem reticentes quanto à contratação.

Rejeição dos gremistas

Thiago Neves no Grêmio:

NÃO.



Debochou do Grêmio, debochou do Cruzeiro, da , do .



Foi mal caráter com o Clube q estava até pouco tempo, Cruzeiro, errou Pênalti de propósito, ajudou a derrubar treinador, Rogério Ceni.



Não queria ele aqui não. — Vamos Tricolor 🇧🇼🇧🇼🇧🇼 (@MaiconM60693383) January 22, 2020

Nesta quarta-feira (22), em meio à notícia de que Thiago Neves pode reforçar o Tricolor para esta temporada, alguns torcedores gremistas demonstraram insatisfação nas redes sociais.

Essa desconfiança tem como motivo o papel fundamental do meia no rebaixamento do Cruzeiro para a Série B, em 2019, mas também é motivada por uma polêmica criada pelo próprio atleta após a semifinal da Copa do em 2017.

Pra galera q quer o Thiago Neves no grêmio não esqueça desse vídeo pic.twitter.com/ze3leiuT3s — Alisson Rocha🇪🇪 (@alisson_rochaaa) January 22, 2020

Thiago Neves, em seu auge no Cruzeiro, foi peça importante para eliminar o Tricolor na semifinal. Após o jogo, o meia gravou um vídeo no qual diz: “Chupa, Grêmio!”. A mensagem viralizou e vem sendo lembrada agora por torcedores.

Briga com Luan

A resposta gremista, contudo, não demorou a acontecer. Isso porque naquele mesmo 2017 o Grêmio conquistou a Libertadores da América. Eleito craque daquele torneio, o meia-atacante Luan (hoje no ), mandou dois recados hostis: o primeiro, mais famoso, foi direcionado ao atacante Eduardo Sasha, hoje no mas que na época era do arquirrival ; o segundo foi para Thiago Neves, em mensagem gravada pelo canal de YouTube Desimpedidos.

“Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores, queria falar: chupa Thiago Neves, seu c****”, afirmou Luan.

O Luan tem um recadinho pro Thiago Neves... pic.twitter.com/bAWPTp0knc — Gustavo Franco (@Gus_Franco) October 5, 2018

O xingamento também teria sido motivado por uma provocação feita por Thiago Neves, que teria chamado Luan de “juvenil”. Thiago, contudo, negou ter falado isso e depois ainda garantiu ter torcido pelo Grêmio naquela final de Libertadores.

“Ele tem o direito de me Zuar (sic) tbm (sic), isso faz parte do Futebol e eu entendo. Só peço para a imprensa não ficar botando Pilha pq (sic) não fiz NENHUM comentário chamando ele ( Luan ) de juvenil”, escreveu em suas redes sociais à época.

Queridinho de Renato

A curiosidade é que o destino quase fez das suas para que Luan e Thiago Neves trocassem de lugar. No início de 2019, Grêmio e Cruzeiro chegaram a negociar uma troca entre os jogadores, que acabou não dando certo.

O negócio foi motivado tanto pelas dificuldades físicas que o então gremista vinha sofrendo, quanto pela admiração que o técnico Renato Gaúcho sente por Thiago Neves – com quem foi campeão da em 2007, pelo , e vice da Libertadores no ano seguinte.

Esta admiração voltou a ser lembrada pelo treinador na terça-feira (22), em entrevista coletiva.

“É um jogador que tenho admiração, gosto muito dele (...) É um jogador que, se procurar no Brasil, naquela posição, você conta na palma da mão quantos jogadores fazem aquela função. É muito acima da média também. É um jogador que, acredito eu, se for para um outro grande clube, motivado, pode ter certeza que é muito útil a qualquer treinador”, disse.

Polêmico, vindo no pior momento de sua carreira e com desconfiança tanto pelo que falou do Grêmio no passado, quanto pelos últimos momentos no Cruzeiro, Thiago Neves já chegaria com a responsabilidade de responder em campo, com muito futebol, aos críticos que não gostariam de vê-lo com as cores gremistas.