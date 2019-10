Thiago Neves, Fred e os cruzeirenses que evitaram Rogério Ceni em reencontro

Cruzeiro e Fortaleza empataram por 1 a 1 no sábado. No reencontro de treinador com o clube mineiro, ele não teve contato com todos os ex-atletas

Rogério Ceni reencontrou o na noite desse sábado (26), no Mineirão. O técnico comandou o no empate por 1 a 1 da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 e não teve a melhor recepção possível de seus antigos atletas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Antes do início do confronto, o técnico foi cumprimentado por alguns ex-comandados. Cacá, Fabrício Bruno, Henrique, David e Orejuela foram os únicos que caminharam na direção do banco de reservas adversário para conversar com o técnico.

Os principais líderes do elenco, como Thiago Neves, Fred e Egídio, não foram ao local para conversar com Ceni. Os jogadores tiveram problema com o técnico durante a sua breve passagem pelo comando técnico do time.

Mais artigos abaixo

O principal motivo para o enfrentamento era a baixa utilização de medalhões. Fred e até Thiago Neves foram barrados em alguns jogos. Pouco usados, eles não mantiveram boa relação com o comandante.

"Para mim, é sempre um prazer jogar aqui (no Mineirão), desde quando eu jogava no . A torcida vem apoiando o Cruzeiro desde que eu tinha chego aqui. É especial rever tantos amigos que deixei aqui e receber carinho da maioria dos jogadores, sei do carinho deles. Quando você sai com consciência tranquila e coração tranquilo, é bom jogar aqui", comentou o técnico.