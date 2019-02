Thiago Neves é repreendido por companheiro de Cruzeiro por postagem e pede desculpas

Camisa 10 da Raposa fez brincadeira infeliz com o Atlético-MG envolvendo a tragédia em Brumadinho

O elenco do Cruzeiro também não gostou da brincadeira infeliz de Thiago Neves com a tragédia de Brumadinho. O volante argentino Lucas Romero deu uma bronca pública no companheiro pela piada que citou o ocorrido e o rival Atlético-MG.

"Ainda não consegui falar com o Thiago (Neves), não vi ele ainda, cheguei há pouco (na Toca da Raposa II). Porém, sinceramente, ele brincou com uma coisa que não era (para brincar). Mas não foi com má intenção. Já pediu desculpas, viu que estava errado. Todo mundo aqui ficou chateado (com a tragédia de Brumadinho)", disse o meio-campista.

Romero se referiu a um post de Thiago Neves na tarde desta segunda-feira (5), quando o camisa 10 publicou uma imagem da Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, fazendo uma piada lembrando o rebaixamento do rival para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2005 e a queda da barragem da Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho, na tragédia que matou 134 pessoas segundo o último levantamento da Polícia Civil. 199 pessoas ainda estão desaparecidas.

(Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/Getty​)

"Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção aí, pessoal", escreveu o jogador de 33 anos, seguido de vários emojis de risadas, em seu stories no Instagram.

Com poucos minutos no ar, a publicação, que foi apagada, gerou enorme repercussão negativa e se tornou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil durante a tarde desta segunda-feira (4). Criticado, Thiago Neves pediu desculpas.

"Galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último story que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear muita gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar para minimizar os danos irreparáveis causados em Brumadinho. Hoje errei, e fica aqui o meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto", publicou.