Thiago Neves é flagrado no carnaval e torcida do Grêmio reprova

Junto do capitão Maicon, o meia foi visto curtindo o carnaval depois da derrota para o Caxias na final

Depois da derrota para o Caxias, na final da primeira fase do Campeonato Gaúcho, Thiago Neves e o capitão tricolor, Maicon, foram vistos curtindo o carnaval e a torcida não ficou muito feliz.

Um dos reforços do Gêmio para 2020, Thiago Neves aumula polêmicas por conta de festas e bebida. No , parte do problema da torcida com o meia era justamente este.

Nas redes sociais, a farra da dupla gremista não foi bem vista por boa parte da torcida, que cobra uma postura melhor dos jogadores e uma cobrança maior por parte da diretoria.

Que maravilha, hein? cumpriu o planejamento e ganhou o primeiro turno do campeonato gaúcho. Opa, não, pera... Grêmio perdeu pro , segunda derrota pra eles em 2020.

Em 7 jogos perdemos 3 jogos em 2020.

Castigo ? Ganhar 2 dias de folga pra pular carnaval. INADMISSÍVEL! pic.twitter.com/wJtsbkEWsE — Manager Interativo (@infomanager__) February 24, 2020

Ta fácil trabalhar no Grêmio, num dia passam vergonha e no outro ganham folga pra pular carnaval, ta certo — 𝕀𝕞𝕠𝕣𝕥𝕒𝕝 ℙ𝕒𝕚𝕩ã𝕠 ☕️ (@ImortalPaixao) February 24, 2020

Grêmio virou colona de férias de jogador. Inacreditável.



Os caras perdem uma taça pro CAXIAS, jogando um futebol RIDÍCULO, e qual a punição? Todo mundo liberado pra curtir o carnaval. — NEKO (@NAOERAS) February 24, 2020