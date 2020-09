Thiago Maia ou Willian Arão: quem é melhor no Flamengo de Dome?

Thiago Maia vem ganhando minutos dentro de campo e já recebe elogios ao seu jogo, que pode desbancar Arão, titular absoluto de Jorge Jesus

O venceu mais um clássico carioca em 2020. Na noite da quarta-feira (09), o time comandado por Domènec Torrent bateu o rival Fluminense por 2 a 1 e se igualou em pontos ao e ao , na liderança do Brasileirão. Um dos pontos que mais chamou a atenção dos que assistiram ao jogo foi mais uma boa exibição de Thiago Maia com a camisa rubro-negra.

O jogador ex- chegou ao Flamengo no começo de 2020, em uma investida que o time rubro-negro fez para qualificar ainda mais seu talento. O campeão olímpico de 2016 com a seleção brasileira demorou a começar a jogar, mas vem se tornando mais importante a cada dia. Importância essa que já foi dada quase que exclusivamente a Willian Arão.

Titular absoluto da "era Jorge Jesus", Arão não tem sido a principal escolha de Domènec Torrent no comando do . Vale a pena olhar os números dos dois atletas para se entender melhor o que se espera de cada um e o que cada um vem entregando ao time.

É importante notar desde já que muitos números parecerão maiores para Willian Arão devido ao número de partidas disputadas. No Brasileirão, enquanto Arão entrou em campo nove vezes, Thiago Maia jogou apenas quatro partidas. Nesses nove jogos, Willian Arão tentou 441 passes e acertou 403. Já Maia tentou 194 e acertou 170, de acordo com os dados da Opta.

Para que a análise seja feita de uma forma que faça mais sentido, vale olhar para as médias a cada 90 minutos dos dois meias. Em média, a cada 90 minutos, Thiago Maia dá 66,9 passes, enquanto Arão chega com 58,8 passadas de bola. No mesmo período do jogo, em média, Thiago Maia também cria mais chances de gol. São 0,69 chances criadas, em média, por jogo, contra 0,4 de Arão.

Além disso, Thiago Maia apresenta melhor desempenho em fundamentos defensivos como desarmes e interceptações. Em média, Thiago Maia desarma 1,72 vezes por jogo e intercepta 2,41 bolas, enquanto Arão conta com 1,47 desarmes e 2,13 interceptações, em média, por partida.

Levando em conta que esses números refletem apenas o Brasileirão de 2020, fica claro o motivo de Dome contar a cada dia mais com Thiago Maia. O atleta tem sido firme nas suas funções defensivas e também tem sido importante na fase de criação de jogadas ofensivas.

O que essa pequena amostra de jogos usada reflete é: Thiago Maia participa mais do jogo que Willian Arão e isso pode ter papel fundamental na hora de Dome tomar suas decisões no qualificado plantel flamenguista.

Com o Flamengo a cada dia mais perto do que Domènec deseja, é possível que Willian Arão esteja fadado a ser um coadjuvante, enquanto Thiago Maia toma para si a responsabilidade de ser a dupla de meio com Gérson.